劉雯奧斯卡GUCCI戰袍首度來台展出！180萬喜馬拉雅包未曝光已被買走

記者王則絲／台北報導

GUCCI年度VIP展覽於近日展開，今年以《Gucci Art Lab藝術實驗工坊》主題呈現，展出從未曝光的52套頂級訂製禮服，包括超模劉雯於奧斯卡紅毯上所穿著的激美戰袍；此外，每次頂級展覽必看的喜馬拉雅包，今回在媒體導覽前已被客人買走，足見台灣VIP的驚人消費力。

▲劉雯日前於奧斯卡穿著GUCCI頂級訂製服亮相。（圖／品牌提供）

《Gucci Art Lab藝術實驗工坊》展覽全球首站登陸台灣，15日開始至明22日開放VIP預約參觀，現場以設計師和工匠們日常工作室為靈感佈置，可以看見許多零件與手稿細節。展覽首次亮相52套頂級訂製禮服，其中70年代名媛風格的蕾絲斗篷晚禮服，飾以精細的金魚刺繡，總計耗費5,376個小時手工製作才完成，凸顯其頂級工藝技術，為本場最高貴禮服，要價超過600萬元台幣；劉雯日前於奧斯卡穿著的深藍色透視蕾絲套裝，也於本場首次曝光。

▲52套頂級訂製禮服全球首亮相於台灣。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

今年展覽包款，同樣聚焦於各式珍稀皮革手袋，包括1955馬銜鍊包、1961賈姬包、Diana竹節包⋯⋯等經典包型，皆以鱷魚皮、蛇皮、鴕鳥皮打造，並在今年增加更多馬卡龍色，像是粉色、紫色與綠色系；而每回必看的「喜馬拉雅鱷魚包」，今年推出竹節包的款式，要價180萬元台幣，不過在媒體導覽前就已被購買，因此這回媒體無緣看見真身。

▲珍稀皮革包款新增許多鮮豔色彩。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲本次喜馬拉雅鱷魚包在媒體導覽前便已被客人買走。（圖／品牌提供）

GUCCI Made to Order（MTO）個性化訂製服務以往以星座元素為主軸，在今年新增了鑲鑽字母、花卉與動物刺繡圖騰的選擇，像是蜜蜂、查理斯獵犬、小兔子和羅馬尼亞國獸——猞猁，為此系列增添了更多可愛俏皮色彩。Made to Measure（MTM）西服訂製服務，也提供了更多個人化選擇：3種領型、25種扣飾、17種花色絲巾內襯和左側袖口上的姓名縮寫車縫布飾，訂製襯衫約莫2萬多元，可說是CP值相當高的單品選擇。

▲訂製服務在今年有更多鑲鑽字母、花卉與動物刺繡圖騰的選擇。（圖／記者王則絲攝）