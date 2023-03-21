fb ig video ETtoday search mobile

劉雯奧斯卡GUCCI戰袍首度來台展出！180萬喜馬拉雅包未曝光已被買走

>

記者王則絲／台北報導

GUCCI年度VIP展覽於近日展開，今年以《Gucci Art Lab藝術實驗工坊》主題呈現，展出從未曝光的52套頂級訂製禮服，包括超模劉雯於奧斯卡紅毯上所穿著的激美戰袍；此外，每次頂級展覽必看的喜馬拉雅包，今回在媒體導覽前已被客人買走，足見台灣VIP的驚人消費力。

▲Gucci Art Lab藝術實驗工坊。（圖／品牌提供）

▲劉雯日前於奧斯卡穿著GUCCI頂級訂製服亮相。（圖／品牌提供）

《Gucci Art Lab藝術實驗工坊》展覽全球首站登陸台灣，15日開始至明22日開放VIP預約參觀，現場以設計師和工匠們日常工作室為靈感佈置，可以看見許多零件與手稿細節。展覽首次亮相52套頂級訂製禮服，其中70年代名媛風格的蕾絲斗篷晚禮服，飾以精細的金魚刺繡，總計耗費5,376個小時手工製作才完成，凸顯其頂級工藝技術，為本場最高貴禮服，要價超過600萬元台幣；劉雯日前於奧斯卡穿著的深藍色透視蕾絲套裝，也於本場首次曝光。

▲Gucci Art Lab藝術實驗工坊。（圖／品牌提供）

▲Gucci Art Lab藝術實驗工坊。（圖／記者王則絲攝）

▲Gucci Art Lab藝術實驗工坊。（圖／記者王則絲攝）

▲52套頂級訂製禮服全球首亮相於台灣。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

今年展覽包款，同樣聚焦於各式珍稀皮革手袋，包括1955馬銜鍊包、1961賈姬包、Diana竹節包⋯⋯等經典包型，皆以鱷魚皮、蛇皮、鴕鳥皮打造，並在今年增加更多馬卡龍色，像是粉色、紫色與綠色系；而每回必看的「喜馬拉雅鱷魚包」，今年推出竹節包的款式，要價180萬元台幣，不過在媒體導覽前就已被購買，因此這回媒體無緣看見真身。

▲Gucci Art Lab藝術實驗工坊。（圖／品牌提供）

▲Gucci Art Lab藝術實驗工坊。（圖／記者王則絲攝）

▲珍稀皮革包款新增許多鮮豔色彩。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲Gucci Art Lab藝術實驗工坊。（圖／品牌提供）

▲本次喜馬拉雅鱷魚包在媒體導覽前便已被客人買走。（圖／品牌提供）

GUCCI Made to Order（MTO）個性化訂製服務以往以星座元素為主軸，在今年新增了鑲鑽字母、花卉與動物刺繡圖騰的選擇，像是蜜蜂、查理斯獵犬、小兔子和羅馬尼亞國獸——猞猁，為此系列增添了更多可愛俏皮色彩。Made to Measure（MTM）西服訂製服務，也提供了更多個人化選擇：3種領型、25種扣飾、17種花色絲巾內襯和左側袖口上的姓名縮寫車縫布飾，訂製襯衫約莫2萬多元，可說是CP值相當高的單品選擇。

▲Gucci Art Lab藝術實驗工坊。（圖／記者王則絲攝）

▲Gucci Art Lab藝術實驗工坊。（圖／記者王則絲攝）

▲訂製服務在今年有更多鑲鑽字母、花卉與動物刺繡圖騰的選擇。（圖／記者王則絲攝）

►MOSCHINO創意總監離職！Jeremy Scott「10年奇幻設計」寫下句點

►渡邊直美搶當超模走上BOSS伸展台　「Zendaya造型師」宣布退休卻出現在這

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

GUCCI, 展覽, 頂級禮服, 劉雯, 喜馬拉雅包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

老外冷到搓手！迪麗熱巴低溫雨天穿漁網裝現身　粉絲氣炸吵翻天

老外冷到搓手！迪麗熱巴低溫雨天穿漁網裝現身　粉絲氣炸吵翻天

渡邊直美搶當超模走上BOSS伸展台　「Zendaya造型師」宣布退休卻出現在這 廖思惟大方分享「底妝神器」成熱搜，一抹肌膚會發光 MOSCHINO創意總監離職！Jeremy Scott「10年奇幻設計」寫下句點 快閃午茶必吃！珍珠母貝盤裝「水果船」也太美　黃色笑臉拿鐵喝了就開心 5間韓系平價服飾CP值高！牛仔褲、西外隨便搭都好看　滿足你的甜辣風格 2023母親節必買「加大版」保養！Kiehl’s大瓶裝買2送4、蘭蔻霸容量小黑瓶57折 李敏鎬逛超市T恤不紮變荷葉裙好萌！35歲還像大學生超反差

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面