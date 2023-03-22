范冰冰最具代表性的5套紅毯造型　華麗緞面禮服再現女王氣場

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

第95屆奧斯卡於台灣時間3月13日一早登場，星光大道開始不久，范冰冰驚喜現身引起全場轟動，前不久才在時裝周亮麗回歸的范爺，一轉眼再受邀出席奧斯卡頒獎典禮，而她驚豔四座的華服，更被評為是本屆奧斯卡的最佳紅毯造型，往下看范冰冰歷年的紅毯造型盤點。

范冰冰紅毯造型一覽

第95屆奧斯卡

睽違10年，范冰冰再度登上奧斯卡頒獎典禮，范爺選擇Tony Ward打造的銀色亮片流蘇拼接祖母綠緞面禮服出席，這身浮誇又華麗的造型，算是為范冰冰重返影壇奠定一個新的開始。

第85屆奧斯卡

也讓不少人回想起10年前，范冰冰這身Marchesa桃粉色低胸緞面禮服，露出她白皙無瑕的好身材，立體不規則的摺皺設計，讓她成為紅毯上最搶眼的女星。

Met Gala

有時尚奧斯卡之稱的Met Gala，范冰冰曾以一襲金色亮片禮服，搭配東方風刺繡長袍出席，宛如她在宮廷劇《武媚娘傳奇》中的女王形象，也是她相當具代表性的紅毯造型之一。

第68屆坎城影展

范冰冰出席第68屆坎城影展時，其中兩套紅毯華服也讓人印象深刻，一套是由Ralph & Russo特別訂製的平口花卉刺繡長禮服，從肩而下的長裙襬設計，讓她宛如女王般氣場十足；另一套則是以花朵為裝飾的雪紡紗長裙，范冰冰特意搭配花朵髮飾，就好像花仙子降臨。

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