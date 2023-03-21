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真人版「瑪利歐皮靴」實在太萌　「蘑菇」鞋底材質神還原遊戲設定

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

現實與虛擬之間有著一種相輔相成的友誼，把現實的事物帶入虛擬世界，反之亦然，像是先前討論度爆紅的原子小金剛紅靴便是如此，而繼這一雙紅靴之後，再一雙知名卡通人物的同款鞋履具象化，這位大人物就是伴你我歡樂電玩時光的瑪利歐！

任天堂 X Red Wing打造真實版瑪利歐皮靴

Red Wing是誰？

說到皮靴，Red Wing的名稱或許有些陌生，不過品牌歷史可回溯至1905年，算起來也有百年餘的製鞋經驗！

原生於美國明尼蘇達州，呼應當時工業發展的背景，Red Wing最早以工作皮靴起家，一直到1970年代，Red Wing的鞋履開始在歐洲、日本流行起來，漸漸走向國際品牌之路，並在2007年為美國零售公司J. Crew所收購，奠定其經典手工皮靴定位。

瑪利歐皮靴細節

精準還原瑪利歐皮靴，從鞋楦、鞋跟到縫線都有著電玩畫面中我們所看到的圓弧線條以及可愛細節，雖說是現實版，擺放在櫃子裡卻仍像靜止的動畫畫面一般，實在太萌！

值得一提的是，這一雙皮靴的鞋底是用蘑菇菌絲環保材質所完成的，除了有永續含義，也是呼應瑪利歐在遊戲裡面，吃了蘑菇之後可以獲得進化能力的角色設定。此雙瑪利歐皮靴僅只一雙，目前在紐約搭配電影的《超級瑪利歐兄弟》的宣傳期展出，而該電影預計會在4/5上映。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 超級瑪莉歐, 皮靴

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