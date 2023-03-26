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《黑暗》林智妍小香風套裝優雅貴氣　霸凌阿姨的高跟鞋是這雙

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

《黑暗榮耀》第二季播出後，戲迷們期待文同珢精彩復仇戲的同時，也想知道朴涎鎮將會落得何種下場，果不其然，結局沒有讓人失望，但也不禁佩服起宋慧喬和林智妍的實力派演技，林智妍更因為《黑暗榮耀》成為宋慧喬之外，最具討論度的女演員。

林智妍成為話題人物後，大家開始對她的一切感到好奇，像是她的美容保養、劇中浪漫波浪捲髮型教學，以及曾經的出演過的韓劇造型，而林智妍在《黑暗榮耀》中飾演的氣象女主播一角，穿了一套套又氣質又時髦的小香風套裝，往下看品牌有哪些？

林智妍小香風套裝品牌

mojo.s.phine

林智妍不論是在《黑暗榮耀》第一季或第二季，不只一次選擇韓國服裝品牌mojo.s.phine的小香風套裝，溫暖又質感的毛呢材質，更能襯托出她作為氣象主播的氣質。像是紫羅蘭毛呢裙裝、綠白千鳥格紋套裝和朴涎鎮在體育館和文同珢相遇時，身上穿著的白色傘狀毛呢套裝，都是出自這個品牌，如果你也是偏好優雅小香風，那mojo.s.phine可不得不收藏。

vem.ver

另一家出現在朴涎鎮身上的，是主打年輕族群的韓國品牌vem.ver，品牌從休閒的T-Shitr、帽T到氣質風的小香風套裝、貼身洋裝都有。朴涎鎮選擇抽鬚設計的鵝黃色毛呢套裝，掩飾自己的黑化，展現出清新可人的主播形象。

林智妍高跟鞋品牌推薦

Jinny Kim

就是這一幕讓人看得又驚慌又生氣，朴涎鎮找到幫手阿姨，並要她撿起手機時，一腳踩在幫手阿姨手上，也因為這一幕，讓鞋履品牌Jinny Kim知名度大增，Jinny Kim跟鞋比較獨特之處，是鞋頭底部的防水台設計，除了更具辨識度，也更好行走、舒適。

Elcanto

朴涎鎮只要在家，不論是穿著純白色緞面睡衣、水藍色緞面洋裝，甚至是印花洋裝，都是搭配韓國品牌Elcanto推出的編織低跟涼鞋，也因為出現次數太頻繁，引發戲迷們的熱烈詢問。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 黑暗榮耀, 林智妍

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