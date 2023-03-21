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安格斯12星座一周運勢3／20-3／27　天秤貴人出現「有翻身機會」

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

太陽與水星這周全面移動，也同時全面啟動了牡羊座春季的大運，終結上周三心二意又混亂的日子，這周牡羊將能在工作與生活等不同面向找到適合自己的施力點，工作企圖心躍升，人際運勢也默默走旺。感情露出曙光，透過朋友之間的轉介，單身羊有機會遇見有發展性的對象，不要拒絕額外邀約，多給彼此一點相互了解的機會。

金牛座 4.21~5.20

金牛座運勢顯得收斂，好在各方面運勢風平浪靜，大環境的變動不大。金星移入，將為你帶來粉紅色的曙光，單身者主動出擊會比被動選擇來得更好，特別是戀慕已久的心上人，今年春天適合有所表示，感情有望化暗為明，不過有對象者，彼此還需要找到溝通的默契，一昧隱忍，只會讓怨氣越積越多。

雙子座 5.21~6.20

靈活的人際手腕與溝通魅力，讓雙子座即使遇上八卦是非，也頗能全身而退，這周雙子除了工作外，生活上可能要應付一些人際壓力，在你機伶的疏通下能化解掉麻煩，只不過感情上就顯得有些空虛，順水桃花不少，表面甜蜜但很難得知感情中真心的比重有多少，暫且順其自然，順著金星的腳步且戰且走吧。

巨蟹座 6.21~7.21

10宮之中日水合相，為巨蟹座帶來正面能量，這周開始有望迎接一波強運，工作將能從邊緣地帶走進核心區，魅力、影響力大增，能得到強大的支援，問題也迎刃而解。感情方面雖然沒那麼聚焦，不過單身者人氣躍升，大方開朗的態度會為你的感情帶來生機，有對象者感情十分和諧，想要更進階還需要培養共同興趣！

獅子座 7.22~8.22

乍暖還寒、冬春交替的日子，對獅子座來說是一波自我考驗，對自己身體照顧得不夠好的獅子，仗著自己勇健就熬夜玩樂的獅子，身體方面有可能出現警訊，提醒你「養生」的重要！這周除了需要時時關注健康外，雖然貴人不少，但感情上的事無法求助他人，自己捅出來的簍子只得等自己化解或是自己想開。

處女座 8.23~9.22

或許是求好心切的關係，這周處女座面對各方挑戰，只有更投入、更積極，才能更出色、贏得佳評。但相對得失心也更重，職場上得當心身邊有小人的挑撥是非，讓你事情一波三折。已經有對象的人，感情生活穩定，能安心投入自己的嗜好興趣，單身者桃花旺盛，有因工作而接觸到對象，但也可能因理念的不同最終擦肩而過。

天秤座 9.23~10.22

人際運勢持續欣欣向榮，雖然天秤座本來就十分圓滑，不過近期身邊遇到的都是值得讓你真心相待的知已，不需要假面，就有機會有朝一日在職場上為你帶來翻身的力量，此時貴人前後上門，透過相識，將能為你打開未來事業方面的力量，因此近期工作上可以稍稍卸下心房，以真性情示人，結交真心相待的貴人朋友就在這一時了！

天蠍座 10.23~11.22

多了金星五宮的助力，平時有點不近人情的天蠍座，近期有「軟化」的趨勢，人際運勢提升，有機會遇見讓你打開心房、侃侃而談的知己朋友，過去背負著的沉重偶包，近期也暫且放下，在朋友的簇擁下，可以擁有一小段十分開心的社交關係。感情仍就是你的死穴，雖然金星之下桃花頗旺，但邂逅能不能轉為正緣，就要看你有多努力、多想脫單了！

射手座 11.23~12.21

壓力一來荷包就有難，連著幾周想克制物慾又想血拼的天人交戰，這周射手座在諸星位移下，壓力總算暫且移除，除了消費與享受，生活中有趣的亮點多多，就算只是在家看劇也能津津有味、清空負能量！五宮中吉星降臨，感情運勢露曙光，單身者能遇見能相伴的對象，對方將會是與你興趣相投的超級麻吉，能不能把握就要看你有多積極了！

摩羯座 12.22~1.19

冥王星的移出，大大減摩羯座的無形壓力，這周盤踞已久的心魔默默移除，能享受一段做自己、好自在的時光！多了日水合相，憑著耐心將能破解工作上的盲點，職場順風順水。唯獨感情上仍有點卡關，單身者為自己設下太多條件與門檻，可能與緣分擦肩，或許該試著先做自己、先接納自己，再求有緣人。

水瓶座 1.20~2.18

隨著太陽挪移的腳步，這周水瓶座三宮行星雲集，日水合相之下人氣翻倍，影響力也躍升，工作上事半功倍，遇到對的人就能讓你花少少力氣創造大大效果；感情上單身者別放下朋友這條線，多參與朋友聚會能讓你更靠近正緣，而有對象者磨合之路難免風風雨雨，重點是兩人能不能找到溝通默契，多用點耐心別輕易放手！

雙魚座 2.19~3.20

從絢麗歸為平靜，太陽移出的第一周，總算能讓雙魚座稍有一點點喘息的機會！這周看似無風無雨，不過金星守護下，情感上的好消息正在醞釀，別急著昭告天下，私底下的情感交流會比什麼都來得甜蜜，工作上得忍受白眼與不屑，你的表現與紮實的付出會被看到，不必在意眼紅小人對你的輕蔑態度。

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延伸閱讀：

●【星星教授安格斯3月星座運勢】獅子座本月感情會出現小曖昧，小心捲入三角關係中

● 2023運勢大解析 天秤、天蠍、射手、摩羯、水瓶、雙魚【安格斯的星座年運】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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