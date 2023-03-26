Gigi梁詠琪享受生命的5個祕訣　「用平常心去看待，人生就會過得很棒」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

好久不見的短髮女神Gigi梁詠琪來台擔任品牌美麗大使，並參加上市記者會，帶著燦爛笑容，頂著健康的小麥膚色，儘管46歲仍然感受不到歲月走過的痕跡，今日就來分享她的美麗保養祕訣。

對生活充滿好奇和熱情的Gigi，疫情期間培養許多才藝，除了購置拉坏機在家做陶、通過考核拿到法國ICDE糕點烹飪藝術證照、年初在台灣拍攝最新的電視劇、代理童裝、上個月剛在香港紅磡完成3場演唱會…如此豐富緊湊的生活，Gigi依然從容自在，享受生命，讓記者會上主持人黃子佼驚呼：「Gigi的狀態超好！」

的確，這對於是明星歌手演員、也是人妻和媽咪的梁詠琪來說非常不容易，她坦言自己生活非常忙碌，常覺得一天24小時都不夠用，也沒有辦法再像從前可以花一個下午的時間去做臉SPA，享受me time時光，反而得更精密的去支配時間，好讓自己可以能更從容的兼顧工作與家庭，因此，在保養祕訣上她除了日常的基礎保養，也選擇了非侵入式的醫美科技，好讓自己在最短的時間內將肌膚維持在最佳狀態。

梁詠琪養生秘訣

1：最喜歡曬太陽

問及是否有從20幾歲就維持到現在的保養習慣？Gigi梁詠琪的回答相當真摯可愛！她說其實一直以來就很喜歡曬太陽（雖然這不太算是保養），但是會盡量避免曬到臉，為什麼喜歡曬太陽呢？想想看，太陽一天都在那裡好幾個小時，若要刻意去躲其實是一件讓人焦慮的事情，Gigi認為不一定要躲，只要不要是過度的猛曬就好，若是要去戶外運動就做好臉部的防曬，她強調，自己特別喜歡曬太陽，但是都曬背：「我們的背部就是一個太陽能板，我們人體也很需要維他命D，太陽也會帶給我們安多酚，會讓人快樂，所以我們是不能缺少太陽的，我的生活更不能因為不曬太陽而禁止去做我喜歡的事情，像是一些戶外運動，這樣會讓我不快樂，會讓我焦慮，焦慮就會有皺紋，所以我自己傾向就是，我就做我喜歡的事情，做好防曬就夠了！」

「我曬背的方式就是，當家裡看到陽台有陽光我們一家就會很開心，然後放下手邊的事情，換上背心搬個椅子就坐在那邊享受，太陽移動的時候我們就跟著移動，我們會看看書、滑滑手機聊天，大概曬個1-2小時就很滿足，這是我們周末在家時的休閒，尤其疫情時不能外出，陽台就是最棒的地方，雖然這不算是保養習慣，但就是不會刻意去避開陽光。」

2：一直都有喝黑豆水的習慣

「這是我媽媽每天給我的愛，早上的時候會幫我準備黑豆水，在我工作前讓我可以喝，黑豆水帶給我很多好處，像是我記得我在懷孕的時候也常常喝黑豆水，所以產後我沒有落髮的問題，也有充足的營養，這個習慣是我媽媽給我的照顧，除了黑豆水，也可以把黑豆打爛煮熟，可以把它做成像是肉球那樣，或著是煎一煎把它夾在漢堡中間，當作是肉片但就是黑豆做的。」

3：養成良好運動習慣

問及運動習慣，梁詠琪說，以前有試過比較激烈高強度的運動，有人建議她去打拳，但她覺得那個衝擊太大了，所以現在多半進行的是比較溫和的運動，像是拉拉筋、跑步、打羽毛球、游泳等等。

「因為有家庭後周末有時候會不知道要帶小孩去哪裡，所以就乾脆帶小孩一起做運動，可以幫忙消耗小孩的體力，晚上很快就睡著了（笑），而且更重要的是，在過程中可以跟她一起學習，見證她進步的過程，還有一家人有一個共同都喜歡的事情，周末就不用特別去想，要去什麼樂園、去找朋友什麼的，其實周末本來就是應該留給自己的家人，一家人有什麼可以提升健康或彼此關係的，就是運動了！因為運動當中妳也有一種競賽的感覺，小孩也會覺得好玩，整個過程大人小孩都很享受。」梁詠琪既幸福又滿足的說。

4：不吃煎炸、只吃蒸煮

問起飲食習慣，梁詠琪表示因為先生職業的關係，對於食材是很講究的，早餐會吃酪梨，把它切片或攪爛放入不同的粉，像是薑黃粉、亞麻籽等等，或是吃燕麥片加亞麻籽，亞麻籽可以抗癌、抗氧化，再放入藍莓、草莓、各種莓，還有小番茄等等會更健康；然後每天晚餐都會吃一盒納豆，雖然很臭但是梁詠琪認為吃納豆對身體非常好，此外，她表示煎炸在他們家絕對是禁止的，所有會有黑邊的、烤焦的都不會出現在餐桌上，這一方面是特別嚴謹，做菜的方式盡量都是水煮或是蒸的比較健康。

5：凡事平常心

「坊間侵入性的醫美療程我一向是拒絕不做的，我們老了，歲月痕跡出現在臉上是正常不過的事情，只要我們不要太在意，明明看不到的細節都要去在意，就會讓自己容易焦慮，所以我很少照鏡子的，我覺得基本保養有做好就OK，也不用太在意別人對妳外表的評價，不管是說妳凍齡、或是說妳老了什麼的，真的不用太過在意，因為人的生老病死本來就是最自然的事情，社會不用刻意把它放大，我們用最自然的方式去保養，然後我們把清潔、飲食、運動都做好做足，之後最重要的就是平常心了，把妳做的所有事情都用平常心去看待，人生就會過得很棒了。」

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