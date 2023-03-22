fb ig video ETtoday search mobile

「有易怒體質」星座Top 3！　別隨便惹第一名，變臉超快不怕得罪人

>

▲星座 。（圖／TVN IG）

▲天生易怒星座Top 3  。（示意圖／TVN IG）

編輯／Ann

每個人的地雷都不同，但可以肯定的是，有些人只要被輕輕踩到地雷便會爆炸，絲毫掩蓋不了憤怒的心情，只要不爽就要讓全天下的人知道，完全不在意撕破臉這件事，現在就公開「天生易怒星座Top 3 」，千萬別惹他們。

Top 3 天蠍座

天蠍座的地雷本身就很多，基本上只有很熟悉的人才會清楚眉角，天蠍屬於不爽就會掛在臉上，沒什麼好隱藏的，非常鮮明做自己，只要在天蠍的憤怒範圍內撒野，他們不會計較後果，就是要讓你知道嚴重性，而且不怕得罪人，天蠍一定會找機會報仇。

Top 2 牡羊座

牡羊座做事風格一直比較衝動，缺少深思熟慮的後果就是很常得罪人，而且牡羊完全沒發覺，他們常常覺得想做的事情馬上就要完成，但是開始做事以後又少了些耐心，再加上牡羊受不了豬隊友攪局，只要耽誤自己的進度，就會立刻開口，嘴巴比腦子還要快，生氣起來誰也擋不住。

Top 1 獅子座

獅子座天生脾氣剛烈，變臉也是一瞬間，雖然他們秉持著合得來就相處、合不來就散的心態處事，但是獅子在團體中卻一直要當核心人物，只要有人不聽他的，獅子乾脆就不溝通了，等到對方願意示弱再說，自己是很少低頭的。獅子的領導魅力一流，不過若是有一個比獅子還硬的人出現，那簡直是宇宙級爆炸了，難以想像後果。

 ►「口風最緊」星座Top 3 ！　第一名守得住秘密，裝傻騙過所有人

►「物慾超低」星座女Top 3 ！　第一名天生理智，勤儉持家娶到賺到

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星座, 運勢, 天蠍座, 牡羊座, 獅子座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

一目了然的LOEWE新包又軟又好裝

一目了然的LOEWE新包又軟又好裝

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

44歲林嘉欣戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

44歲林嘉欣戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

泰勒絲穿台牌禮服開巡迴演唱會

泰勒絲穿台牌禮服開巡迴演唱會

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

ET Fashion

推薦閱讀

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

營養師曝「彩虹飲食」推薦食物！黑色食物能減少癌症風險又抗老

營養師曝「彩虹飲食」推薦食物！黑色食物能減少癌症風險又抗老

安格斯12星座一周運勢3／20-3／27　天秤貴人出現「有翻身機會」 余文樂230萬「錶王」等到了！　PP首款年曆結合兩地時間功能超威 范冰冰最具代表性的5套紅毯造型　華麗緞面禮服再現女王氣場 「有易怒體質」星座Top 3！　別隨便惹第一名，變臉超快不怕得罪人 老外冷到搓手！迪麗熱巴低溫雨天穿漁網裝現身　粉絲氣炸吵翻天 粉餅一上臉就斑駁卡粉？保養完、補妝前多做這一步，底妝服貼宛如媽生好皮 廖思惟大方分享「底妝神器」成熱搜，一抹肌膚會發光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面