梵克雅寶春分亮卡哇伊珠寶　長鍊集合瓢蟲、梅花好熱鬧

▲模特兒手心裡是梵克雅寶最新Lucky Spring梅花耳環，142,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今於春分之際，發表應景的Lucky Spring系列新款珠寶，結合玫瑰金、白色珍珠母貝、縞瑪瑙和紅玉髓，勾勒出梅花、小瓢蟲、鈴蘭、葉片圖案珠寶，最熱鬧的設計是集合4種元素、共裝飾15枚墜飾的長項鍊，譜出迷人的春之頌。





▲模特兒戴梵克雅寶Lucky Spring胸針236,000元及梅花吊墜98,000元。





▲模特兒佩戴梵克雅寶Lucky Spring裝飾15枚墜飾的長項鍊，560,000元。

梵克雅寶新款Lucky Spring系列中，最入門為鑲嵌白色珍珠母貝的梅花吊墜，相同設計也有耳環可供選擇，而往上疊加鈴蘭、紅色小瓢蟲則變身為搶眼的指間戒或胸針，洋溢春日活力；有趣的是小瓢蟲當主角的手鍊，有翅膀闔上或展開2種款式，為迎接這批「小嬌客」與春天來臨，梵克雅寶微風信義旗艦店特別打造春分浪漫花牆迎賓。





▲梵克雅寶Lucky Spring指間戒（左）209,000元，張開翅膀的瓢蟲Lucky Spring手鍊99,500元。





▲梵克雅寶微風信義旗艦店打造春分浪漫花牆，迎接春天來臨。

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane 創作的Rose des Vents 珠寶系列，也集合花朵、小昆蟲圖案打造生活珠寶，當中點綴雙心、骷髏頭、羅盤玫瑰、蜜蜂、鈴蘭等圖案的手鍊與項鍊，不僅一次呈現創辦人Dior先生鍾愛的設計元素，也洋溢春天氣息，而秀氣之選首推蜜蜂或鈴蘭造型的單邊耳飾，鑲嵌珍珠母貝、鑽石的小巧樣式可愛極了。





▲Dior Rose des Vents系列手鍊集合雙心、骷髏頭、羅盤玫瑰、蜜蜂、鈴蘭等圖案，360,000元。（圖／Dior提供，以下同）





▲Dior Rose des Vents系列鈴蘭造型耳環69,000元，蜜蜂造型耳環79,000元。