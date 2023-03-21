全台最大北海道展！SOGO忠孝館可樂餅咖哩飯、拉長起司蛋糕初登場





▲遠東SOGO百貨忠孝館全台規模最大的「春櫻盛開北海道展」 。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

遠東SOGO百貨忠孝館今起至4月15日舉辦全台最大「春櫻盛開北海道展」，免出國就能品味道地美食，此次共集結百家品牌、29家初登場與11家實演，像是備受矚目的わらく堂-拉長起司蛋糕、北海道草莓牛奶巧克力夾心餅乾等皆為初登場，NPTC長崎縣特產長崎蛋糕首日更下殺400元一條。

解封後日本職人跨海來台，較去年增加3倍，帶來現場的美味實演，獻上北海道工坊「豪華海鮮丼」、可樂餅俱樂部「辛明太子可樂餅」，另外還有專精墨魚飯38年的日本職人帶來「青森墨魚飯」。此外，包含使用10種以上香料的蟹爪奶油可樂餅咖哩飯，日本職人原味呈現的土三寒六讚岐うどん「龍馬烏龍麵」，帶來好吃好買的體驗。

▲北海道工坊-豪華海鮮丼 ；わらく堂-拉長起司蛋糕(可可) ；初登場-NPTC長崎縣特產 長崎蛋糕(原味) 首日特價400元(條) 限量50條 。（圖／業者提供）

北海道甜點特輯包含首度登場的拉長起司蛋糕，牽絲拉長可以拉到15cm，口感綿密清爽；179市町村骰子牛奶糖、杏仁白巧克力夾心餅乾、太陽滿點果凍、茶茶小王子X平安京茶事合作的「京都宇治抹茶生乳捲套餐」。加上遊客必買的六花亭、柳月、ROYCE’、白色戀人、MORIMOTO…等北海道知名甜點。業者表示，日本職人時隔３年來台灣，讓台灣消費者感受到旅行氣氛，這次為期16天的日本展預估有4500萬業績，比去年（2022年）成長20%。





▲本次集結百家品牌、29家初登場與11家實演 。（圖／記者鮑璿安攝）

此外，Global Mall 3-4月共計引進近50個新櫃，因應後疫情數位科技創新、互動式場景體驗、個人化生活風格及健康、特色化餐飲四大趨勢，改裝以3C穿戴裝置、生活旗艦店、潮流複合選物店為主力，引進多家新北首家或新型態居家生活、餐飲、服飾配件新櫃，又以新北中和、板橋車站改裝幅度最高，預計改裝後帶動該櫃位業績成長超過5-10%。