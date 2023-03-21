fb ig video ETtoday search mobile

全台最大北海道展！SOGO忠孝館可樂餅咖哩飯、拉長起司蛋糕初登場

>

▲SOGO北海道展 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲遠東SOGO百貨忠孝館全台規模最大的「春櫻盛開北海道展」 。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

遠東SOGO百貨忠孝館今起至4月15日舉辦全台最大「春櫻盛開北海道展」，免出國就能品味道地美食，此次共集結百家品牌、29家初登場與11家實演，像是備受矚目的わらく堂-拉長起司蛋糕、北海道草莓牛奶巧克力夾心餅乾等皆為初登場，NPTC長崎縣特產長崎蛋糕首日更下殺400元一條。

解封後日本職人跨海來台，較去年增加3倍，帶來現場的美味實演，獻上北海道工坊「豪華海鮮丼」、可樂餅俱樂部「辛明太子可樂餅」，另外還有專精墨魚飯38年的日本職人帶來「青森墨魚飯」。此外，包含使用10種以上香料的蟹爪奶油可樂餅咖哩飯，日本職人原味呈現的土三寒六讚岐うどん「龍馬烏龍麵」，帶來好吃好買的體驗。

▲sogo北海道 。（圖／業者提供）

▲sogo北海道 。（圖／業者提供）

▲sogo北海道 。（圖／業者提供）

▲北海道工坊-豪華海鮮丼 ；わらく堂-拉長起司蛋糕(可可) ；初登場-NPTC長崎縣特產 長崎蛋糕(原味) 首日特價400元(條) 限量50條 。（圖／業者提供）

北海道甜點特輯包含首度登場的拉長起司蛋糕，牽絲拉長可以拉到15cm，口感綿密清爽；179市町村骰子牛奶糖、杏仁白巧克力夾心餅乾、太陽滿點果凍、茶茶小王子X平安京茶事合作的「京都宇治抹茶生乳捲套餐」。加上遊客必買的六花亭、柳月、ROYCE’、白色戀人、MORIMOTO…等北海道知名甜點。業者表示，日本職人時隔３年來台灣，讓台灣消費者感受到旅行氣氛，這次為期16天的日本展預估有4500萬業績，比去年（2022年）成長20%。

▲SOGO北海道展 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲SOGO北海道展 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲本次集結百家品牌、29家初登場與11家實演 。（圖／記者鮑璿安攝）

此外，Global Mall 3-4月共計引進近50個新櫃，因應後疫情數位科技創新、互動式場景體驗、個人化生活風格及健康、特色化餐飲四大趨勢，改裝以3C穿戴裝置、生活旗艦店、潮流複合選物店為主力，引進多家新北首家或新型態居家生活、餐飲、服飾配件新櫃，又以新北中和、板橋車站改裝幅度最高，預計改裝後帶動該櫃位業績成長超過5-10%。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

遠東, SOGO, 百貨, 忠孝館, 北海道

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

一目了然的LOEWE新包又軟又好裝

一目了然的LOEWE新包又軟又好裝

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

44歲林嘉欣戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

44歲林嘉欣戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

泰勒絲穿台牌禮服開巡迴演唱會

泰勒絲穿台牌禮服開巡迴演唱會

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

ET Fashion

推薦閱讀

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

營養師曝「彩虹飲食」推薦食物！黑色食物能減少癌症風險又抗老

營養師曝「彩虹飲食」推薦食物！黑色食物能減少癌症風險又抗老

安格斯12星座一周運勢3／20-3／27　天秤貴人出現「有翻身機會」 余文樂230萬「錶王」等到了！　PP首款年曆結合兩地時間功能超威 廖思惟大方分享「底妝神器」成熱搜，一抹肌膚會發光 老外冷到搓手！迪麗熱巴低溫雨天穿漁網裝現身　粉絲氣炸吵翻天 爆準！第一眼會挑哪色？秒測出你的「真實性格」 全台最大北海道展！SOGO忠孝館可樂餅咖哩飯、拉長起司蛋糕初登場 44歲林嘉欣漾少女甜笑　試戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面