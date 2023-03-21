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44歲林嘉欣漾少女甜笑　試戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

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▲▼林嘉欣 。（圖／翻攝林嘉欣IG）

▲林嘉欣參觀富藝斯在香港西九文化區的亞洲新總部，被寶格麗118.35克拉「斯里蘭卡皇家藍」天然藍寶石鑽石項鍊深深吸引。（圖／翻攝karenalamkayan IG）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）位於香港西九文化區的亞洲新總部於18日揭幕，同步舉辦「二十世紀及當代藝術」香港春季拍賣預展、「二十世紀及當代藝術」紐約春季拍賣精選拍品展覽，以及揭曉5月香港珠寶與鐘錶春拍的重磅拍品，吸引金馬獎首位獲得最佳女主角、最佳女配角與最佳新演員獎3項演技獎的大滿貫女星林嘉欣參觀，她見到估價近億元的寶格麗（BVLGARI）118.35克拉藍寶石鑽石項鍊，驚喜到吹了聲口哨、說了聲「哇」，立刻放到她的藍襯衫上試戴了。

▲▼林嘉欣 。（圖／翻攝林嘉欣IG）

▲林嘉欣一臉甜笑試戴寶格麗斯里蘭卡皇家藍藍寶石鑽石項鍊，估價約97,380,000元起。（圖／翻攝karenalamkayan IG）

44歲的林嘉欣參觀富藝斯亞洲新總部當天，穿著深藍色蝴蝶結蓬袖襯衫，配上長瀏海的及肩髮型，讓人忘了她是2個女孩的媽媽，展現滿滿的少女感，她第一眼見到寶格麗118.35克拉未經加熱處理的天然「皇家藍」斯里蘭卡藍寶石鑽石項鍊的反應也相當可愛，露出甜笑將項鍊放在襯衫上比畫，驚嘆拍賣史上最大藍寶石之美，此估價近億元的頂級項鍊將在5月香港珠寶春拍上拍。

▲▼林嘉欣 。（圖／翻攝林嘉欣IG）

▲林嘉欣與富藝斯亞洲區主席Jonathan Crockett在奈良美智傑作《尋找寶藏》前合影。（圖／翻攝karenalamkayan IG）

林嘉欣本身就是寶格麗粉絲，私下休閒穿搭常戴著寶格麗Monete古幣結合具彈性的Tubogas手環，展現絕佳品味；她不僅珠寶眼光獨具，也熱愛藝術品，藉參觀富藝斯亞洲總部的機會，欣賞日本藝術家奈良美智於1995年創作的傑作《尋找寶藏》，此作品將於3月30日在「二十世紀及當代藝術」香港晚間拍賣，富藝斯未透露估價，但有望挑戰奈良美智作品拍賣最高價紀錄。

▲▼林嘉欣 。（圖／翻攝林嘉欣IG）

▲林嘉欣穿CELINE搭牛仔褲，同時戴上寶格麗Monete 18K 玫瑰金手環。（圖／翻攝karenalamkayan IG）

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關鍵字：

林嘉欣, 富藝斯, 寶格麗, BVLGARI, 奈良美智

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