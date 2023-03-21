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UNIQLO X JWA今年春夏吹起運動風！必敗網球迷你裙套裝、學院風針織衫

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記者王則絲／台北報導

「UNIQLO and JW ANDERSON」系列為每一季度必鎖定的聯名，今年2023春夏UNIQLO and JW ANDERSON系列吹起運動風，參照各種英國常見運動的裝扮為靈感設計而成，其中女裝「網球風迷你裙套裝」、男裝「條紋襯衫」、超豐富的拼色襪子組合⋯⋯皆是本次聯名必敗，全系列將於3月24日上市。

▲UNIQLO X JWA 。（圖／品牌提供）

▲2023春夏UNIQLO and JW ANDERSON系列將於3月24日上市。（圖／品牌提供）

2023 UNIQLO and JW ANDERSON系列以「運動風的生活方式」為靈感，將英國大學的經典運動如板球、網球、英式橄欖球及賽艇等運動元素融入設計，創意總監Jonathan Anderson表示：「本季我們重新詮釋了經典運動服裝，例如用傳統板球毛衣搭配運動緊身褲，或在經典的機能短褲用手繪方式表現運動團隊的意象。」他分享系列中，個人特別喜歡進化款的運動外套以及網球洋裝，是非常有JW ANDERSON經典特色的單品。

▲UNIQLO X JWA 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA 。（圖／品牌提供）

▲學院風針織開襟外套、長版背心。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

正式開賣之前，先來看看本季UNIQLO and JW ANDERSON焦點必敗單品有哪些。女裝部分「學院風針織」長版背心與開襟外套，特別有英倫學生的既視感，涼感的質料夏天穿也不悶熱；「網球風迷你裙套裝」包含短袖條紋襯衫搭配百褶迷你裙，將運動風格融入輕盈的襯衫材質，穿起來很青春俏麗，「條紋POLO洋裝」同樣充滿網球風格，大面積色塊更顯現JW ANDERSON的招牌設計。

▲UNIQLO X JWA 。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO X JWA 。（圖／品牌提供）

▲網球風襯衫、迷你裙套裝，條紋POLO洋裝。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

男裝部分的「寬版條紋襯衫」，以粗細不同的條紋拼接而成，女生也能當作Oversized的外罩衫或是長洋裝來搭配；本季UNIQLO and JW ANDERSON首度推出「感動西裝外套」，男、女裝有不同的細節設計，輕量透氣的機能面料顛覆西裝外套的既定印象，為日常超百搭的單品；最後本次聯名「襪子組合」推出比以往更多的選擇，豐富層次的色彩設計為穿搭增添亮點，包色處理也不會心疼。

▲UNIQLO X JWA 。（圖／品牌提供）

▲男裝寬版條紋襯衫，女生也能駕馭。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA 。（圖／記者王則絲攝）

▲男女裝JWA感動西裝外套。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲UNIQLO X JWA 。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO and JWA襪子組合。（圖／記者王則絲攝）

日系服飾GU近日則是抓住Y2K風潮，在長年高腰褲當道的情況下，於今年春夏推出了「低腰褲系列」，共有「低腰寬褲」及「低腰寬鬆牛仔褲」兩種款式，不同於歐美風的設計，GU低腰褲設計讓褲頭位於肚臍下方左右，能夠修飾小腹，落地長度則能打造長腿效果，更適合亞洲女孩的身形，系列共提供超過10色以上的豐富色彩。

▲GU低腰褲。（圖／品牌提供）

▲GU低腰褲（圖／品牌提供）

▲「GU低腰褲系列」新上市。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, JWA, JW ANDERSON, Jonathan Anderson, 聯名

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