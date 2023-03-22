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試・開箱／未上市先轟動春櫻眼影盤！明星頰彩10色全更新讓人好想包色

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

口罩摘除之後，妝容回歸，許多美美的顏色終於可以上臉，以下就盤點多款厲害的春季新品，好久沒有嘗試新色的女孩馬上靠櫃試用了，不管是質地還是色調都美得不像話，單色或疊擦都可以打造出完美妝容，當然必GET！

＃RMK 透光立體頰采，2.3g、售價1250元

▲RMK,THREE,MAYBELLINE,4U2,彩妝,眼影,。（圖／品牌提供）

▲RMK,THREE,MAYBELLINE,4U2,彩妝,眼影,。（圖／品牌提供）

自從新的彩妝總監上任之後，RMK就迎來了許多時髦大變革，這次更是把明星商品的頰彩系列全部更新，超絲滑質地雖然是粉體，但濕潤程度卻有霜狀質感，一抹就立刻服貼臉部肌膚，而且超好暈染，創造最自然的妝容效果，一次超美10個顏色，從粉橘、大地色到酒紅色通通有，滿足所有想要玩色的腮紅控，連包裝都換上透明奶茶棕，超值得收藏。

＃THREE 漫漫舞櫻眼采盒，售價2500元

▲RMK,THREE,MAYBELLINE,4U2,彩妝,眼影,。（圖／品牌提供）

還沒上市就已經引爆話題的春季限定眼影盤，從渲染的彩色包裝就讓人心動不已，裡面6個顏色搭配，宛如春櫻直接在眼前盛開，粉紅色、深粉色、棕色調的組合，聯想到櫻花枝幹舞動、花朵隨風搖曳的浪漫氛圍，不管是單擦還是疊擦，都可以打造出具有透明感的眼妝效果，獨特的是左上角霜狀眼影，在眼影粉前打底，能夠創造更服貼、持久的妝效。

＃MAYBELLINE 城市限定迷你眼影盤m&m's聯名，售價590元

▲RMK,THREE,MAYBELLINE,4U2,彩妝,眼影,。（圖／品牌提供）

開架彩妝媚比琳這次跟超可愛的巧克力兄弟m&m’s聯名，推出一系列彩妝單品，其中，6色眼影盤不僅換上繽紛黃色包裝，裡面大地色與粉色系的眼影搭配，是一款新手也可以輕鬆駕馭的眼影盤，簡單就可以打造出俐落又具有質感的眼妝效果。

＃4U2 訂製經典四色眼影盤，6g、售價459元

▲RMK,THREE,MAYBELLINE,4U2,彩妝,眼影,。（圖／品牌提供）

泰系彩妝4U2以顯色妝容效果，加上親民的高CP值，一直都是學生族最愛，這次再度推出全新四色眼影盤，有清新風格的大地色選，也有流行爆棚的南瓜橘黃搭配，一盤就可以完成整個眼妝，簡單好上手，同時又能讓整體妝容更顯出色。

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關鍵字：

RMK, THREE, MAYBELLINE, 4U2, 彩妝, 眼影

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