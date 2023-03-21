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極限量！賣完就沒的花草水語淡香水、聯名克羅尼亞古龍水　噴上絕不怕撞香

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記者李薇／台北報導

不同季節採摘的原料、不同地點選用的花材，就會造就不一樣的香水氣味，而且更有趣的是，噴在不同的人身上，也會散發出不一樣的氣息，這就是香水迷人之處，以下就盤點近期非常有話題的新品，身為香迷絕對要親自品味一番。

＃嬌蘭 花草水語淡香水－盛採限定版，125ml、售價6370元

▲嬌蘭,Acqua di Parma,Valmont,香水,SAMUEL ROSS。（圖／品牌提供）

精選花草水語系列最熱賣的三個香氣，嬌蘭調香師從產地出發，精選更獨特、珍稀的香材，調製出全新盛採限定版，其中，格拉斯玫瑰與黑醋栗淡香水運用格拉斯玫瑰與土耳其玫瑰精萃，並以清晨花朵綻開之際、手工採摘的千葉玫瑰蒸餾的格拉斯玫瑰純露調製而成，層層花香堆疊出的氣息馥郁飽滿，有別於其他市面上的玫瑰香氣，清新、浪漫又灑脫，完全把高貴優雅展現得淋漓盡致，每噴一下都是饗宴。

＃Acqua di Parma X SR_A 克羅尼亞經典古龍水，100ml、售價5800元

▲嬌蘭,Acqua di Parma,Valmont,香水,SAMUEL ROSS。（圖／品牌提供）

Acqua di Parma帕爾瑪之水品牌創始的香氣，就是克羅尼亞經典古龍水，即使品牌發展至今，推出眾多系列香氛，這一支依舊擁有經典不敗的地位，這次更與英國設計師SAMUEL ROSS的工作室SR_A攜手，創作出全新包裝設計：日出黃、草葉綠及超艷橘的鮮明色調，描繪出宛如畫框的氛圍，刻意留白，讓人能在香氛的世界裡擁有無盡幻想，別具時髦特色，同時也非常限量。

＃Valmont 甜馨蜜梨香水，100ml、售價5200元

▲嬌蘭,Acqua di Parma,Valmont,香水,SAMUEL ROSS。（圖／品牌提供）

如果說一款香氛可以帶給人幸福感，那一定是Valmont的甜馨蜜梨香水，身為宮殿系列的第8個創作，把每日家人齊聚餐桌的溫馨時光幻化為香氣，透過白梨和大黃前調、花豌豆和綠茶中調搭配乳味檀香的基調，讓整個味道都充滿療癒甜蜜氛圍，氣質又帶點可愛的活潑熱情，完全是年輕女孩的縮影，能散發出迷人的青春魅力。

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關鍵字：

嬌蘭, Acqua di Parma, Valmont, 香水, SAMUEL ROSS

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