怕黏膩又想速效養膚？宛如量身訂做的「泡泡精華」清爽好吸收又沒油感

記者李薇／台北報導

近年超可愛的「泡泡精華」受到很多粉絲歡迎，因為質地清爽不黏膩，同時還能補水補油等多重功效，美肌更迅速，所以廣受喜愛；其製作基礎概念類似微脂囊技術，能把水相、油相兩種保養成分利用晶球讓它們結合，在塗抹於肌膚瞬間，爆發出最高效的能量，以下就盤點多款厲害的泡泡精華單品，想要修護卻又怕油膩的女孩，選擇它們就對。

＃ReVive 4D水光真精華，30ml、售價8800元

除了經典的活膚霜超熱賣，這一款4D水光真精華從2021年上市至今，也默默成為貴婦們愛用的美肌神器，裡面蘊含上萬顆高水光晶球體包覆滿滿養膚保濕植萃，搭配雨生紅球藻、白羽扇豆籽萃取，能夠幫助肌膚達到抗氧化效果，補充滿滿水潤能量，而且使用起來完全不會有顆粒感，一抹直接在臉上爆發出最強效的抗老能量。

＃嬌蘭 蘭鑽極萃氧生微晶精，30ml、售價19900元

嬌蘭的蘭鑽系列一直深受頂級名媛喜愛，一抹立刻有感的保養成分，讓人用過就回不去，在2023年重磅上市的蘭鑽極萃氧生微晶精，裡面擁有6000顆蘭花氧塑微晶球和6000顆超導微胜肽微粒，一共12000顆的微晶球群浸泡在蘭花根萃高濃縮分子之中，每一滴都可以帶給肌膚極致凍齡的養膚能量，從保養的第一步就開始緊塑細緻膚況。

＃雪花秀 滋陰蔘緊膚晶萃，30ml、售價3800元

以人蔘科研為品牌核心的雪花秀旗下滋陰蔘緊膚晶萃，透過獨家萃取技術，從每1000g的高麗蔘中，萃煉出1g人蔘皂苷，再濃縮成6000倍珍稀緊實精華，一瓶就擁有10萬顆微晶球，完美封存滋陰蔘賦活極萃，在接觸肌膚的瞬間，釋放最精純的抗老修護效果，一周就能讓肌膚有感緊實，同時也提升澎潤彈力。

＃L’OCCITANE 光萃肌活露，30ml、售價2400元

每1分鐘就賣出一瓶的「星光瓶」光萃肌活露，2021年再度進行配方升級，內含3000顆以上獨特光微導晶球，完美封存科西嘉島不凋花蠟菊的活性，結合可穩定膚況的馬鬱蘭精萃和抗老效果絕佳的千日菊精萃，在肌膚保養第一道使用，迅速喚醒睡眠模式，讓肌膚進入更好的修護狀態。

＃東森自然美 BIO UP激彈膠原微米晶萃，30ml、售價3680元

選用大馬士革玫瑰精萃、阿爾卑斯山雪玫瑰萃取成分，協同以維他命C糖苷為核心，綠茶、雷公根、甘草、洋甘菊、迷迭香等7種強效抗氧化植萃，可以幫助肌膚調理出柔嫩細緻的膚況，直擊老化細紋與乾燥，讓肌膚澎潤飽滿，重現光澤彈力。