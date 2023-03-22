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營養師曝「彩虹飲食」推薦食物！黑色食物能減少癌症風險又抗老

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▲▼ 營養師曝「彩虹飲食」推薦食物。（圖／攝unsplash,pexels）

▲營養師教吃「彩虹飲食」，推薦食物全分享。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

近幾年「彩虹飲食」一詞很紅，顧名思義，彩虹飲食就是要攝取各種不同顏色的食物，讓每日飲食有如彩虹般鮮豔多彩。知名營養師高敏敏就表示，比起吃很多營養補充劑，從天然食物攝取營養最健康，身體也最好吸收，而「彩虹食物」就是很好的選擇。她就分享彩虹食物清單，列出不同顏色食物所含的營養素和對身體的益處，想補充足夠的植化素，快跟著吃起來就對了。

▲▼ 營養師曝「彩虹飲食」推薦食物。（圖／攝unsplash,pexels）

＃紅色

紅色食物富含茄紅素、花青素，能幫助強化心血管，避免泌尿道感染，像是蔓越梅、紅椒、大番茄、西瓜等都是很推薦的紅色食物。

▲▼ 營養師曝「彩虹飲食」推薦食物。（圖／攝unsplash,pexels）

＃橘色

橘色食物富含的營養主要為類胡蘿蔔素，能強化心血管、提高免疫力，推薦的食物包含胡蘿蔔、南瓜、木瓜、柿子等。

＃黃色

黃色食物富含類黃酮素、葉黃素、玉米黃素等營養，能幫助保護眼睛健康，推薦可由黃椒、玉米、地瓜、鳳梨等食物來攝取。

▲▼ 營養師曝「彩虹飲食」推薦食物。（圖／攝unsplash,pexels）

＃綠色

綠色食物富含葉綠素、維生素B群、類胡蘿蔔素，可護肝排毒、提升代謝、幫助減重，推薦食物包含酪梨、芭樂、奇異果、蔬菜類等。

▲▼ 營養師曝「彩虹飲食」推薦食物。（圖／攝unsplash,pexels）

＃紫色

紫色食物富含花青素、酚酸類、白藜盧醇等營養，能維持記憶力、抗老化、加強泌尿系統健康，像是葡萄、紫米、藍莓、桑椹等都是很推薦的紫色食物。

＃白色

白色食物含有豐富含硫化合物、多酚，能提高免疫力、顧肺和降低膽固醇，推薦食物包含白蘿蔔、山藥、洋蔥、大蒜。

＃黑色

黑紫色的食物富含多醣體、類黃酮素，抗氧化能力特別厲害，跟淺色食材相比，能預防老化性疾病，幫助抗氧化抗發炎、減少癌症風險，更是保持活力的好朋友，像是黑木耳、香菇、海藻、黑芝麻都是很推薦的黑紫色食物。

▲▼ 營養師曝「彩虹飲食」推薦食物。（圖／攝unsplash,pexels）

最後高敏敏也補充說明，植化素就是蔬果的色彩與香氣，裡面有各種不同的「天然化合物」，每種植化素都有不同功效，但關鍵是沒有一種食物會包含所有的植化素。所以她也建議，最好的方式就是平均攝取、營養均衡，各色蔬果都要補充，才能攝取到各種植化素及滿滿的營養。

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關鍵字：

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