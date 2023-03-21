粉餅一上臉就斑駁卡粉？保養完、補妝前多做這一步，底妝服貼宛如媽生好皮

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏天即將到來，粉餅或是蜜粉餅定妝在台灣潮濕炎熱的天氣裡面，真的是不可或缺的單品，但常常上粉餅是不是有很多卡粉、斑駁的狀況出現？以下就盤點3個使用粉餅的技巧，身為油性肌膚女孩絕對要特別學起來。

1.保養後直接上粉餅？

很多人在粉餅、粉底液只會擇一使用，但在肌膚保養之後，馬上上粉餅，就像是碰到水的貓砂，立刻會結成一塊一塊，主要是因為臉部太多油份導致，建議保養完之後，先用乾爽粉撲全臉壓過一次，把多餘油份帶走，後續直接上粉餅就不會出現斑駁狀態。

2.乾肌、油肌不同上妝手法

建議挑選一塊適合自己的粉餅，乾性肌膚建議挑選毛比較密集的刷具，先沾取粉體之後，用輕撇的方式上妝，先按壓再往下滑一點，讓粉均勻的附著在臉上；油性肌膚可以直接用粉撲海綿面，在粉餅上按壓取粉之後，從臉中向外按壓，不要用推抹的方式，可以打造更遮瑕的霧面妝感。

3.先吸油、後補妝

很多人都有肌膚出油的困擾，想讓底妝一整天完美，補妝必不可少，建議可以先用吸油面紙把臉部多餘油脂帶走，然後使用海綿絨毛面的部分沾取粉餅，按壓在出油的位置就能夠達到完美補妝的效果。

【推薦單品】

＃RMK 絲柔定妝餅，9.8g、售價1850元

乾肌最怕的就是定妝完，立刻卡粉、乾紋通通出現，這一款絲柔定妝餅完全就是乾肌神器，細膩光澤感可以呈現出肌膚透明底妝，上臉完全不斑駁，還可以讓底妝持久又更顯細膩，小小一塊附刷具，隨身攜帶也超方便。

＃NARS 極霧柔光輕粉餅，9g、售價1350元

最近在底妝超強勢的NARS除了大白餅超好用之外，帶有膚色的極霧柔光輕粉餅也是控油神器，輕盈柔焦的底妝效果，能輕鬆創造出絲絨底妝，一整天柔霧膚感完全不卡紋，同時添加抗氧雙平衡保濕精萃，是一款具有保濕效果的單品。

＃ORBIS 和漢淨肌粉餅，11g、售價1050元

粉餅一般都給人乾燥的印象，但ORBIS這次推出的全新和漢淨肌粉餅，運用科技讓玻尿酸保濕因子附著在粉體外面，搭配甘草、薏仁、魚腥草萃取精華，看似乾粉質地實際上很保濕，細緻金色珠光可以修飾肌膚暗沉蠟黃，重現裸肌膚況。

＃I'M MEME 我愛磨皮柔焦蜜粉，10g、售價420元

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繼超強的定妝噴霧賣出銷量佳績之後，開架品牌高絲蔻絲媚影再度推出定妝蜜粉，細緻粉質擁有超強的持妝控油效果，可以吸附臉部油脂，讓妝容清爽不泛白，同時擁有定妝護膜成分，能避免口罩蹭掉底妝，擁有保護效果。