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農藥殘留恐傷身！營養師傳授「蔬果正確清洗法」，草莓要去蒂頭

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▲▼營養師傳授「蔬果正確清洗法」。（圖／Unsplash ）

▲草莓容易農藥殘留，清洗更需要注意。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導　

多吃蔬果對身體好，但仍須正視「農藥殘留」問題，營養師程涵宇分享，根據美國報告數據指出，草莓位居農藥殘留冠軍，因此了解的清洗方式更為重要，一起學習7大類蔬果正確洗法，以免吃進肚子有礙健康。

營養師程涵宇指出，吃到農藥殘留高的蔬果，對於發育期兒童健康傷害大，可能造成荷爾蒙失調、癌症，或對腦部發展及神經系統造成傷害，另外孕婦也需要特別留意。

哈佛大學研究也表示，食用農藥殘留量高的水果和蔬菜可能會降低食用水果和蔬菜的好處，包括預防心血管疾病和死亡率。

▲▼營養師傳授蔬菜清洗法。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲美國非營利環保組織公布2023農產品農藥殘留蔬果排行榜。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

那麼蔬果究竟要怎麼清洗，才能避免吃到農藥殘留高的蔬果呢？首先必須流水邊沖洗且浸泡共15分鐘，根據不同類別的蔬果清洗方法如下：

葉菜類：切除根部，每片撕下清洗凹面處。

甜椒、茄子等果菜類：流動水沖洗後切除蒂頭。

苦瓜等瓜菜類：以流動水沖洗，拿小毛刷輕刷凹面處，最後切除蒂頭。

高麗菜、大白菜等包葉菜類：去除外葉，每葉剝離，以流動清水清洗每一葉片。

豌豆、四季豆等豆菜類：以流動清水清洗，最後在剝除頭尾及老絲。

葡萄、草莓等漿果類（連皮吃）：流動水清洗每一顆果實後再去除蒂頭。

有果皮的水果例如柑橘、梨子、香蕉、百香果（皮不吃）：切水果之前、去外皮之前，水果一定要先洗，較能避免去

皮剝皮的時候不小心農藥沾染到果肉。
 

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關鍵字：

農藥殘留, 蔬果清洗法, 營養師

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