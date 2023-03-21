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余文樂230萬「錶王」等到了！　PP首款年曆結合兩地時間功能超威

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▲▼余文樂名錶 。（圖／翻攝IG）

▲余文樂擁有江詩丹頓熱門的Historiques系列222腕錶，2,120,000元。（圖／翻攝lok666 IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣女婿」余文樂收藏不少話題錶款，繼年初曬出至少等上半年才有機會入手的江詩丹頓（Vacheron Constantin）熱門錶款Historiques系列222腕錶，今又曬出「新歡」，開心入手「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）去年推出的年曆及兩地時間腕錶5326G-001腕錶，這只定價2,301,000元的複雜功能時計，也是得耐心等待才能到手的名錶。

▲▼余文樂名錶 。（圖／翻攝IG）

▲余文樂開心入手PP年曆及兩地時間腕錶5326G-001腕錶，2,301,000元。（圖／翻攝lok666 IG）

余文樂熱騰騰的新錶PP 5326G-001，是品牌首度整合年曆與兩地時間功能之作，搭載31-260 PS QA LU FUS 24H自動上鍊機芯，具8項專利，特殊之處在於日期顯示與當地時間同步，可隨著時區變動自動前後調校日期，十分便利；此外，外型設計也相當出色，採用Calatrava錶殼，錶側飾以巴黎釘紋，搭配顆粒感的炭灰色面盤，讓人聯想到古董相機外殼，搭配米色絨面小牛皮錶帶，另附一款黑色小牛皮錶帶。

常在余文樂生活中曝光的江詩丹頓Historiques系列222腕錶，是品牌去年重新演繹1977年慶創立222周年傳奇名作222「Jumbo」腕錶的復刻版，保留當年222腕錶的標誌性元素，包括直徑37毫米錶殼、凹槽錶圈、金色調錶盤、條形時標和棒狀指標、一體式錶鍊與六邊形中央鍊節，以及錶殼5點位的馬耳他十字標誌，被錶迷稱為「最強復刻」，難怪他入手之時表示：「擁有這只漂亮經典的江詩丹頓222腕錶是我的榮幸。好愛它！」

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關鍵字：

余文樂, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 江詩丹頓, Vacheron Constantin

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