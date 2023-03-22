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皮膚科醫師曝「容易爛臉」的3大保養誤區！敏感肌更要注意

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▲▼ 皮膚科醫師曝容易爛臉3大保養誤區 。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師提醒，想養好肌膚有些錯誤保養行為要先改掉。（圖／翻攝IG@hince_official、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@innisfreeofficial

現代人很重視保養，但受到生活或保養上的不良習慣影響，有越來越多人有肌膚敏感問題，敏感肌人群逐年增加，想養好肌膚，就要先改掉錯誤保養行為。在小紅書上擁有高人氣的皮膚科醫師簡丹就指出容易爛臉的3個NG保養行為，尤其敏感肌更要注意。

▲▼ 皮膚科醫師曝容易爛臉3大保養誤區 。（圖／翻攝IG）

NG 1：每天用高係數防曬乳

簡醫師建議，高防曬係數的防曬乳不要天天用，「像是SPF50這種高防曬係數（防曬乳）不要天天用，這種是外出型的，本身就很傷皮膚屏障。」防曬係數很高，也代表著質地會比較厚重，可能會對臉部正常的新陳代謝造成比較大的負擔，甚至使臉上容易出現閉口粉刺和痘痘，而且用這麼高係數，就算沒化妝，每天也都要卸妝，就跟化妝沒有區別。

NG 2：保養步驟繁瑣

有些人因為肌膚乾燥、不穩，就想多用點保養品以為能給肌膚更多營養，幫助保濕、穩定，就把前導、化妝水、精華、乳液、乳霜全都用上，但保養步驟過於繁瑣不僅肌膚狀態好不了，反而會造成肌膚的負擔。

簡醫師提醒，保養不在於多，尤其敏感肌更要精簡護膚，像是乾敏性肌膚要塗精華也可以，但是其實好好用對保濕霜也就足夠了，建議可用無添加、比較溫和且保濕修護效果好的乳霜，發紅發熱等狀況也會退得快一點。

▲▼ 皮膚科醫師曝容易爛臉3大保養誤區 。（圖／翻攝IG）

NG 3：愛敷面膜

有些乾肌人喜歡敷面膜來保濕，但你是不是也有越敷越乾、肌膚更敏感的狀況？簡醫師就建議敏感肌停掉所有面膜，甚至化妝水也可以先不用，尤其如果是在稍微有點空調的環境肌膚就會明顯發紅的人，就只要用保濕修護乳霜就好。

簡醫師也建議，如果經濟許可，個人偏好買些比較高價的品牌也可以，如果更在意CP值，可以買醫美品牌保養品，尤其是有醫療背景、針對敏感肌推出的產品，像是理膚寶水、貝膚黛瑪、舒特膚這種，因為價格不貴用起來不用太節約，更能發揮其效果。

簡醫師也分享，可以隨身攜帶一瓶小罐的保濕修護乳霜，像是進到空調開比較強的空間或感覺肌膚比較乾、有點小狀況等，如果有必要就可以隨時補塗。

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關鍵字：

保養, 護膚, 敏感肌, 敏感, 改善, 修護, 方法, 秘訣, 原因, 壞習慣, NG行為, 錯誤, 皮膚科醫師, 醫生

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