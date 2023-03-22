小心膚況打折扣！保濕是美肌之本，5款「速效補水」盤點

▲保濕棒超便利，隨時補擦帶著走。（圖／翻攝自IG/aoihamada、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

保濕是美肌之本，正值換季之時更該做好保濕，肌膚保水度夠，後續使用美白產品才能更加乘，若是保濕沒做好，美白只做半套，小心膚況大打折扣。



▲寵愛之名 黃金藍銅玻尿酸保濕化妝水，200ml，1,100元。

以特黃金藍銅修護科技打造，為肌膚補水、提升肌底保水度，使肌膚再現健康水潤光采。

▲Abysse x Fullon Hotels & Resorts肌底層多效保濕面膜（5入），1,280元。

以全效保濕為基底，並融合多種有效以及精萃成分，讓肌膚的基底層恢復嫩彈光澤，全方位減緩肌膚困擾。

▲Belif 炸彈保濕修護組，980元。

含三重複合彈力植萃油和乳木果油成分，並添加從植物中提取的雪松醇和紅沒藥醇，滋養呵護肌膚，膏狀質地滋潤，好吸收不黏膩，外出時遇到乾燥脫妝時使用，幫助底妝更服貼。

▲Sukin 超亮顏維他命C保濕乳，60ml，630元。

質地水潤輕盈，內含的鳳梨、木瓜和芒果酵素，不僅能修護乾荒、勻亮膚色，更帶來馥郁果香，保養同時兼顧療癒氣味，營造日常儀式感。

▲KOZI 平衡保濕精華，30ml，1480元。

內含9種大中小分子玻尿酸，全方位提供修復、吸水、儲水、補水、鎖水功能，在肌膚內建長效水循環，小分子保濕微囊滲透肌底，搭配三重神經醯胺強化角質屏障，膚質穩定有感。