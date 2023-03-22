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池昌旭放電眼迷死粉絲　乘重機秀雷達表帥翻

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▲▼Rado池昌旭代言 。（圖／公關照）

▲池昌旭一身帥氣坐在重機上，示範雷達表庫克船長300米高科技陶瓷鏤空腕錶。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

韓星魅力無法擋，瑞士腕錶品牌也感受到了，MIDO（美度表）由金秀賢代言後業績翻倍，連續3年與他合作；同屬Swatch集團的Rado（雷達表）也首度邀南韓男星入列，宣布池昌旭為全新品牌大使，在首波釋出的形象照中，他戴上熱賣的Captain Cook庫克船長系列錶款坐在重機上，放電眼迷死粉絲。


▲▼Rado池昌旭代言 。（圖／公關照）

▲池昌旭成為雷達表最新品牌大使。

35歲的池昌旭在2010年南韓電視劇《笑吧！東海》飾演一名美籍韓裔滑冰選手而展露頭角，緊接著在《奇皇后》扮演的元順帝，或是《便利店新星》及《愛在大都會》的演出都備受好評，去年更主演了Netflix熱播劇《魔幻之音》，今年則預計將有《歡迎來到三達里》等3部新作品問世。亮眼的表現吸引雷達表上門，邀他擔任品牌大使，演繹庫克船長300米高科技陶瓷鏤空腕錶，他盛讚此錶款很迷人，開心說：「我一直對瑞士製造的手錶很感興趣，尤其是雷達表的獨特設計與特殊材質，很高興能擔任雷達表品牌大使。」

▲▼金秀賢 。（圖／公關照）

▲MIDO代言人金秀賢配戴Multifort M Chronometer先鋒系列M天文台認證腕錶，40,400元。（圖／MIDO提供，以下同）

金秀賢擔任MIDO亞洲區品牌代言人則已邁入第3年，他不斷挑戰與陽光形象，與MIDO追求精準卓越的精神不謀而合，每回有最新錶款誕生，他必定搶先戴上，尤其對特殊色面盤與先鋒系列M天文台認證腕錶情有獨鍾，是他正裝或休閒裝扮的必備配件。

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關鍵字：

池昌旭, Rado, 雷達表, 金秀賢, MIDO, 美度表

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