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潘瑋柏太狂戴Tiffany「無價之寶」　網友勸敗106克拉巨鑽

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▲▼潘瑋柏行頭 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏參加Tiffany於高雄舉辦的貴賓活動，戴上鑲嵌106克拉枕形巨鑽的項鍊。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.高級珠寶展首次移師高雄，自18日起至25日於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群舉行預約制鑑賞，演藝圈明星如藍心湄、關穎、潘瑋柏都受邀欣賞，潘瑋柏更戴上全場重量級大作、主石為106克拉枕形巨鑽的頂級鑽石項鍊，讓網友們紛紛勸敗，要他買下Tiffany口中的「無價之寶」。

▲▼潘瑋柏行頭 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany高雄珠寶展的焦點為主石是超過百克拉枕形巨鑽的頂級項鍊。（圖／翻攝Tiffany官網）

其實潘瑋柏就算未將巨鑽項鍊納為收藏，他本身的Tiffany珍藏已相當豐富，尤其對中性風格的Hardwear系列珠寶情有獨鍾，已曝光過18K金與18K白金鍊結設計鑲鑽項鍊2款總值逾400萬元的作品，此次參加Tiffany高雄珠寶展，則戴上243萬元的HardWear 18K玫瑰金鑲鑽石手鍊，還特別與朋友一起拍手部照，一起秀出Tiffany手環行頭。

▲▼潘瑋柏行頭 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏與朋友一起秀Tiffany手鍊，他（右上穿單寧外套者）戴HardWear 18K玫瑰金鑲鑽石手鍊2,430,000元與PP錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲▼潘瑋柏行頭 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏戴的PP 5726/1A Nautilus年曆月相錶，1,643,000元。（圖／翻攝PP官網）

名錶也是潘瑋柏另一重點配件，當天他戴上「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）型號5726/1A Nautilus年曆月相自動上鍊錶，在水平橫紋浮雕圖案的藍漸變黑色面盤上，呈現視窗式並列星期與月份，同時具日期、月相與24小時顯示，是外型與實用兼具的時計。

►潘瑋柏近800萬行頭貴氣開工　AP名錶、Tiffany金項鍊放閃

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關鍵字：

潘瑋柏, PP, 錶王, Patek Philippe, 百達翡麗, Tiffany

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