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需要女孩倒追的3大星座男！TOP 1看不懂曖昧小動作，等確定心意已慢超多拍

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文／C編　圖／disneypluskr IG

談戀愛就像是走鋼索，一步錯可能接下來就會不對盤，但如果進退應對掌握得宜，很可能就有機會在一起，而近年女性意識抬頭，追求真愛的主動行為也不在少數，以下就盤點需要女孩倒追的三大星座男，對於感情他們相當害羞，需要對方有一點明確的信號，才會有機會下手告白。

▲星座,巨蟹座,金牛座,摩羯座,占卜。（圖／disneypluskr IG）

TOP 3：巨蟹座

巨蟹座是典型的愛家星座，他們氣質柔和、溫文儒雅，身邊異性朋友當然也不少，但是他們在感情中缺乏安全感，就像一隻螃蟹一樣，很容易有點風吹草動就躲起來，很難把真心馬上交付出去，尤其是剛有好感的階段，如果有一些小狀況讓他們感受到被忽視，那就很可能落跑，必須給他們足夠的依賴性跟可靠感，就會難以離開。

▲星座,巨蟹座,金牛座,摩羯座,占卜。（圖／disneypluskr IG）

TOP 2：金牛座

金牛座在感情裡面擅長隱忍，即使自己喜歡的女孩就在眼前，也不會有絲毫動靜，而且越是喜歡、越是冷靜，他們不是不在乎，只是不知道怎麼表達自己的情感，可以說是有點木訥，表白的話難以說出口，相當悶騷，需要女孩花點時間靠近，讓他有時間確立彼此關係。

▲星座,巨蟹座,金牛座,摩羯座,占卜。（圖／disneypluskr IG）

TOP 1：摩羯座

摩羯座的男人對於愛情細節相當遲鈍，尤其是那些曖昧的小動作，比如眉來眼去、小小的肢體碰觸等等，都不會有特別的感覺，需要對方明確表達喜歡，才會意識到戀情的發生，但其實他們個性算是比較被動，就算喜歡一個人，也不太容易確定自己的心，所以他們會花很長的時間自我理解，等到要追對方的時候，可能已經慢很多拍。

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關鍵字：

星座, 巨蟹座, 金牛座, 摩羯座, 占卜

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