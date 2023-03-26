和菓子與日本文化交織的美妙情感　好吃又漂亮，還是婚喪喜慶必備

實習記者黃麗頻／綜合報導

近來赴日旅遊盛行，不少人也會嘗試當地的傳統美食，而「和菓子」就是不僅外形漂亮、好吃，更具傳統特色，是個許多人赴日必品嚐的傳統美食；隨著時節的不同，和菓子會有不同的樣貌，更反映出濃厚的季節感，一起還看看幾個重要節日的和菓子有什麼不同吧！

＃婚禮

精緻的祝賀和菓子，是在婚禮場合中送給客人的謝禮，除了在表面以糖蜜繪製「壽」字的紅白饅頭，還有在大饅頭中包入五顏六色的小饅頭，被稱作「帶子饅頭」的蓬萊山，或是象徵在山海日四月中的五色生菓子等，都是適合在喜慶場合展示的吉祥和菓子。此外，在江戶時代後期登場的「三盛菓子」，以折疊柏木片製成的木箱，在裡頭放入三種不同風味的和菓子，也是在婚禮上最不可或缺的謝禮之一。

▲對日本人來說，精緻的和菓子是在婚禮場合中送給客人的謝禮。（圖／翻攝自IG@wagashi.yuka16,kr.baking_）

＃束帶祝賀順產

在日本，孕婦在懷孕第五個月或第七個月的戌日，會在腹部圍上名為「岩田帶」的腰帶，祈求平安分娩，而在這一天用來送禮的和菓子，多半選擇滋賀縣的紅白雙色懷孕餅（はらみ餅）、石川縣的圓滾滾餅 （ころころ餅）等類似的和菓子，另外，在某些地區的當地人也會贈送名為束帶餅（帯かけ餅）的紅白餅，而也有許多神社或寺廟會贈與紅白落雁，當作拜完的供品。像是「全家在戌日吃紅白落雁，能獲得神明庇佑」、「觀察獲贈的落雁顏色為紅色或白色，能預測孩子的性別」等，紅白落雁有各式各樣的傳說。

▲日本滋賀縣會以紅白雙色懷孕餅（はらみ餅），祈求孕婦平安分娩。（圖／翻攝自IG@koeda3011）

＃除厄

和菓子除了有祝福的意思，更有「除厄」的寓意；日本相傳，人的一生當中，每逢某些特定年齡時容易遇到災難，又被稱為厄年。其中，男性四十二歲的日文諧音近似「死亡」， 女性三十三歲音近「悽慘」，因此被視為「大厄（本厄）」，大厄的前年為前厄，隔年後厄，通常會進行三次除厄儀式。而除了到寺院或神社參加除厄儀式，也可以招待朋友聚餐、撒豆子等，將食物分給他人享用，代表將自身厄運轉移去的意思。

▲和菓子除了有祝福的意思，更有「除厄」的寓意。（圖／翻攝自IG@asukaiwashita）

＃喪禮

對於日本人來說，喪禮饅頭（葬式饅頭）是最具代表性的和菓子；在喪禮發放饅頭，代表替故人積功德；在古代由於甜食為奢侈的象徵，饅頭相當珍貴。因此，家屬會用故人的部分財產購買饅頭，發給參加喪禮的人士。發饅頭是為了讓故人安心成佛，由喪家代替故人積功德之意。此外，喪禮饅頭在不同地區的顏色也不同，像是關東地區的為白色與綠色、關西地區則為白色與黃色，而江戶人則是很少以饅頭當作喪禮點心。

▲對於日本人來說，在喪禮發放饅頭，代表替故人積功德。（圖／翻攝自IG@cobomatsu,chidoriyasouke_official）

▲和菓子絕美圖鑑：歲時物語‧生活節慶‧文化解謎，350+日本尋味事典。（圖／創意市集提供）

★書名：和菓子絕美圖鑑：歲時物語‧生活節慶‧文化解謎，350+日本尋味事典

★作者：青木直己

★出版社：創意市集

★出版日期：2023/02/11