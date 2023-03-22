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Jennie狂曬CHANEL 22迷你包有原因！「新身分加持」百搭粉嫩色太燒

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記者鮑璿安／台北報導

在全球擁有高人氣的韓團BLACKPINK，成員Jennie自 2017 年起擔任香奈兒品牌大使，最新更拿下品牌主打包款CHANEL 22 全新形象廣告代言人，在首爾所拍攝的時尚畫面，聚焦Jennie一舉一動。

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲Jennie成為香奈兒主打包款CHANEL 22 全新形象廣告代言人。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）、瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、惠特尼皮克（Whitney Peak）。（圖／品牌提供）

攝影雙人組Inez & Vinoodh 穿梭首爾街頭，捕捉下代言人Jennie自在率性的面貌，她演繹最新推出的迷你尺寸款式CHANEL 22，親自示範了包款的百搭性質，身穿起斜紋軟呢與粉色羽毛流蘇交織的外套，與粉色包款呼應，搭配上腰帶以及網襪呈現性感氣息。其他三位詮釋 CHANEL 22 肩背與後背包款的代言人包括莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）、瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）和惠特尼皮克（Whitney Peak）。

▲▼Jennie出席香奈兒2023／24秋冬高級時裝大秀。（圖／達志影像／美聯社 ）

▲Jennie出席香奈兒2023／24秋冬高級時裝大秀，拎上CHANEL 22迷你包。（圖／達志影像／美聯社 ）

早在成為CHANEL 22 形象代言人前，Jennie就搶先拎上該包款前往巴黎時裝周看秀，以白色連身褲裝留下經典造型。同時，Jennie也受邀出鏡Calvin Klein 2023年全新春季形象廣告，現代簡約設計的新款Modern Cotton 內衣以及Athletic、Modern Cotton Performance系列，她身穿丹寧外衣抱起小貓咪，無辜臉蛋很是誘人；隨後以火辣黑色蕾絲內衣切換風格，側身出鏡展現極致體態。

▲Jennie 。（圖／品牌提供）

▲Jennie 。（圖／品牌提供）

▲Jennie 。（圖／品牌提供）

▲Jennie 是Calvin Klein現任品牌大使，拍攝2023年全新春季形象廣告 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

BLACKPINK, CHANEL 22, Jennie

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