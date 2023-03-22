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48歲楊采妮根本凍齡　暫拋雙胞胎戴億元珠寶挺Tiffany

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▲▼ Tiffany楊采妮 。（圖／公關照）

▲楊采妮現身在高雄舉辦的Tiffany & Co.高級珠寶展。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／高雄報導

Tiffany & Co. 2023高級珠寶展即起至25日於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群登場，展出共350件總值逾百億元的傑作，久未公開亮相的48歲女星楊采妮暫拋6歲的雙胞胎兒子與老公，來台為Tiffany站台，戴著總值約1億元珠寶的她彷彿凍齡，依舊亮麗，盡情享受高雄的陽光與美食，希望下回能帶全家遊高雄。談及演藝工作進度，她說：「我最大的案子就是雙胞胎，我要把這個案子做好，疫情這3年專心帶小孩，這次來台4天已是離開他們最長的時間了。」

▲▼ Tiffany楊采妮 。（圖／公關照）

▲熱愛大自然的楊采妮，最喜歡禮服上別的Schlumberger石上鳥珍珠系列胸針。

雖然滿口媽媽經，但楊采妮見到Tiffany百億珠寶當前，不禁動了心，重量級之作為鑲嵌主石逾106克拉枕形白鑽的高級珠寶項鍊，復刻自品牌傳奇黃鑽項鍊Tiffany Diamond，主鑽呈現原創的82個刻面枕形明亮型切割；更令她驚嘆的是Tiffany從現已關閉的澳洲阿蓋爾鑽石礦區購得最後一批粉鑽，選擇台灣為東亞首站展出35顆粉鑽，當中3顆甚至超過1克拉，規模相當驚人，她說：「太多人喜歡，我們都不用想了！」

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌總重逾106克拉鑽石項鍊。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany 2023高級珠寶展呈獻35顆阿蓋爾粉鑽 。

楊采妮與Tiffany淵源很深，收藏海星、豆豆、Keys等經典珠寶，與老公的婚戒，也是Tiffany的設計，今年恰好結婚10周年，是否暗示老公再送一件？她笑回叫老公送很不好意思，但明白表示此次最鍾情Jean Schlumberger代表作—全新演繹的石上鳥珍珠系列，鑲嵌的罕見天然珍珠出自中東富豪、著名珍珠收藏家Hussein Al Fardan的珍藏，他提供的頂級天然珍珠製成了胸針、戒指與串鍊，恰好呼應了此次珠寶展鄰近海港的美意。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥珍珠系列胸針（左），鉑金與18K金鑲嵌奶油色珍珠與鑽石胸針。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany & Co. Schlumberger鉑金與18K金鑲嵌總重逾41.3克拉鑽石手環（左），鉑金與18K金鑲嵌灰色珍珠與鑽石戒指。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）


▲Tiffany Schlumberger Dahlia鉑金與18K金鑲嵌沙弗萊石與鑽石胸針。

義大利珠寶品牌DAMIANI則正於台北麗晶精品旗艦店及微風復興珠寶概念店，舉辦Absolute Rainbow絕對高級珠寶彩虹系列展，將七彩色調融入設計之中，除了經典的Belle Époque十字架項鍊鑲嵌彩虹藍寶石展現繽紛色彩，可單獨佩戴或加上鍊墜的Special Classic 18K白金項鍊，交錯鑲嵌紅色碧璽、紫水晶、橄欖石與黃色綠柱石也充滿春日活力；而Absolute高級珠寶系列的大克拉彩寶的雞尾酒則輕易展現氣勢，因為品牌在5克拉以上的主石周圍又鑲嵌一圈美鑽，最後點綴呼應主石色調的小巧彩寶，猶如花朵盛開般迷人。

▲▼DAMIANI 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Special Classic紅色碧璽紫水晶、橄欖石及黃色綠柱石18K白金項鍊， 2,640,000元。（圖／DAMIANI提供，以下同）

▲▼DAMIANI 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Belle Époque十字架彩虹藍寶石項鍊，147,900元。

▲▼DAMIANI 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Absolute 5.02克拉紅寶石18K白金鑽戒（左）4,820,000元，祖母綠寶石18K白金鑽戒，6.18克拉祖母綠鑽戒5,780,000元。

►潘瑋柏太狂戴Tiffany「無價之寶」　網友勸敗106克拉巨鑽

►愛黛兒奪獎的幸運耳環要來了　Tiffany挾35顆絕美粉鑽襲台

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關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, 楊采妮, 寶格麗, BVLGARI

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