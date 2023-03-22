最美星二代游宇潼示範NB暗黑機能鞋！Dr. Martens首聯名BT21搶先看

記者鮑璿安／綜合報導

天氣轉暖，春夏時節更是換上新鞋款的時機，New Balance帶來中性色調復古機能鞋履，奶杏咖等色系百搭不過時。Dr. Martens 與 BT21首度跨界聯手將於 3月30日正式上市，讓BT21的可愛角色靈活穿梭於鞋身，千萬別錯過！

▲游宇潼 Eileen 穿上 NB ESSENTIALS 運動套裝，搭配鞋款ML725AC（下）。（圖／品牌提供）

New Balance復古機能鞋履 725推出無性別色調ML725AC 「碳言黑」、 ML725AB 「奶杏咖」與 ML725AA 「太空灰」 3 款新色，鞋款圓弧的外型輪廓，加上麂皮與網眼結合的異材質拼接鞋面，搭載 C-CAP® 中底與 N-durance 高密度大底，呈現十足機能感。由最美星二代游宇潼以暗黑NB ESSENTIALS 運動套裝，長襪與運動鞋加持出一雙美腿。

▲PUMA 今春夏首度攜手SPONGEBOB《海綿寶寶》帶來聯名系列新品。（圖／品牌提供）

PUMA 今春夏首度攜手SPONGEBOB《海綿寶寶》帶來聯名系列新品，鞋款部分則以PUMA Future Rider、Rider FV 及 Slipstream 等復刻鞋款為原型翻玩打造，以海綿寶寶的經典黃色及派大星橘粉色為主色揮灑鞋身，幽默環扣上各個卡通人物鞋吊牌，有別於大人版鞋款以鞋帶綁繫方式，貼心提供孩童鞋款改以魔鬼氈來黏貼固定。

▲Dr. Martens 與 BT21跨界聯手盒形後背包、鞋款 。（圖／品牌提供）

Dr. Martens 與 BT21跨界聯手的鞋款1460 八孔馬汀靴、1461 三孔馬汀鞋、2976 切爾西靴，以馬汀經典的Smooth 皮革和Arcadia 皮革混搭；鞋面的特殊用料會隨著磨損改變顏色、塑造個性，並運用紫色大膽點綴 Dr. Martens經典的黃色標誌，BT21的可愛角色靈活穿梭於鞋身並配有紫色鞋墊。不光鞋款而已，本次更釋出由Kiev黑色皮革製成的盒形後背包，全系列商品於 3月30日正式上市。