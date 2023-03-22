fb ig video ETtoday search mobile

台中Lalaport北館4月下旬試營運　全台首家牛角Buffet、80家日系品牌曝光

>

▲▼LaLaport 台中。（圖／業者提供）

▲三井Lalaport台中。（圖／業者提供）

記者鮑璿安／台北報導

三井Lalaport台中規劃分為「北館」與「南館」二棟建築，南館在農曆年前搶先試營運，目前官方確定北館將在4月下旬展開試營運，全館預計5月16日開幕，北館將迎來首次來台展店的旅包品牌「BRIEFING」、日本服飾品牌「a.v.v」等；餐飲更有全台首家「牛角Buffet」，主打大分量吃到飽。

▲▼LaLaport 台中。（圖／業者提供）

▲LaLaport台中進駐品牌土屋鞄製造所。（圖／業者提供）

南北館店鋪面積超過2萬坪，「南館」主要以大型店鋪為主，兩端分別於2、3樓層規劃了銜接移動的連通空橋，方便分散人流。「北館」含首度進駐日系超市、品牌服飾、生活用品大店等；主打中小型且多樣化的品牌聚集， 引進約有260個品牌，其中旅包品牌「BRIEFING」、日本時尚服飾品牌「a.v.v」等首次來台展店。大創旗下3品牌DAISO、THREEPPY以及全新品牌的Standard Products在此展開台中首家旗艦店。

▲▼LaLaport 台中。（圖／業者提供）

▲近江風味強棒麵「強棒亭」首度來台。（圖／業者提供）

▲牛角 。（圖／翻攝自FB）

▲牛角Buffet 。（示意圖／翻攝自FB@HKGyukaku）

北館為營造日系美食一條街體驗，首次來台展店的地雞料理人氣店「酉十郎W定食」、近江風味強棒麵「強棒亭」，都將原汁原味呈現在地風味。主題餐廳更迎來全台首家「牛角Buffet」，主打多款肉類、特設Buffet區域吃到飽；而東京人氣壽司名店「壽司美登利」、紐約甜食餐廳「Sarabeth′s」也都是民眾期待的焦點。

▲SOGO北海道展 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲遠東SOGO百貨忠孝館全台規模最大的「春櫻盛開北海道展」，3/21至4/5開跑 。（圖／記者鮑璿安攝）

此外，遠東SOGO百貨忠孝館舉辦全台最大「春櫻盛開北海道展」，免出國就能品味道地美食，此次共集結百家品牌、29家初登場與11家實演，像是備受矚目的わらく堂-拉長起司蛋糕、北海道草莓牛奶巧克力夾心餅乾等皆為初登場。解封後日本職人跨海來台，較去年增加3倍，帶來現場的美味實演，獻上北海道工坊「豪華海鮮丼」、可樂餅俱樂部「辛明太子可樂餅」，另外還有專精墨魚飯38年的日本職人帶來「青森墨魚飯」。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

LaLaport, 台中, 百貨

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

一目了然的LOEWE新包又軟又好裝

一目了然的LOEWE新包又軟又好裝

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

44歲林嘉欣戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

44歲林嘉欣戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

泰勒絲穿台牌禮服開巡迴演唱會

泰勒絲穿台牌禮服開巡迴演唱會

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

ET Fashion

推薦閱讀

「有易怒體質」星座Top 3！　別隨便惹第一名，變臉超快不怕得罪人

「有易怒體質」星座Top 3！　別隨便惹第一名，變臉超快不怕得罪人

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

安格斯12星座一周運勢3／20-3／27　天秤貴人出現「有翻身機會」 「口風最緊」星座Top 3 ！　第一名守得住秘密，裝傻騙過所有人 「物慾超低」星座女Top 3 ！　第一名天生理智，勤儉持家娶到賺到 范冰冰最具代表性的5套紅毯造型　華麗緞面禮服再現女王氣場 營養師曝「彩虹飲食」推薦食物！黑色食物能減少癌症風險又抗老 余文樂230萬「錶王」等到了！　PP首款年曆結合兩地時間功能超威 Jennie狂曬CHANEL 22迷你包有原因！「新身分加持」百搭粉嫩色太燒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面