台中Lalaport北館4月下旬試營運　全台首家牛角Buffet、80家日系品牌曝光

▲三井Lalaport台中。（圖／業者提供）

記者鮑璿安／台北報導

三井Lalaport台中規劃分為「北館」與「南館」二棟建築，南館在農曆年前搶先試營運，目前官方確定北館將在4月下旬展開試營運，全館預計5月16日開幕，北館將迎來首次來台展店的旅包品牌「BRIEFING」、日本服飾品牌「a.v.v」等；餐飲更有全台首家「牛角Buffet」，主打大分量吃到飽。

▲LaLaport台中進駐品牌土屋鞄製造所。（圖／業者提供）

南北館店鋪面積超過2萬坪，「南館」主要以大型店鋪為主，兩端分別於2、3樓層規劃了銜接移動的連通空橋，方便分散人流。「北館」含首度進駐日系超市、品牌服飾、生活用品大店等；主打中小型且多樣化的品牌聚集， 引進約有260個品牌，其中旅包品牌「BRIEFING」、日本時尚服飾品牌「a.v.v」等首次來台展店。大創旗下3品牌DAISO、THREEPPY以及全新品牌的Standard Products在此展開台中首家旗艦店。





▲近江風味強棒麵「強棒亭」首度來台。（圖／業者提供）

▲牛角Buffet 。（示意圖／翻攝自FB@HKGyukaku）

北館為營造日系美食一條街體驗，首次來台展店的地雞料理人氣店「酉十郎W定食」、近江風味強棒麵「強棒亭」，都將原汁原味呈現在地風味。主題餐廳更迎來全台首家「牛角Buffet」，主打多款肉類、特設Buffet區域吃到飽；而東京人氣壽司名店「壽司美登利」、紐約甜食餐廳「Sarabeth′s」也都是民眾期待的焦點。





▲遠東SOGO百貨忠孝館全台規模最大的「春櫻盛開北海道展」，3/21至4/5開跑 。（圖／記者鮑璿安攝）

此外，遠東SOGO百貨忠孝館舉辦全台最大「春櫻盛開北海道展」，免出國就能品味道地美食，此次共集結百家品牌、29家初登場與11家實演，像是備受矚目的わらく堂-拉長起司蛋糕、北海道草莓牛奶巧克力夾心餅乾等皆為初登場。解封後日本職人跨海來台，較去年增加3倍，帶來現場的美味實演，獻上北海道工坊「豪華海鮮丼」、可樂餅俱樂部「辛明太子可樂餅」，另外還有專精墨魚飯38年的日本職人帶來「青森墨魚飯」。