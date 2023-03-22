周揚青亮絕版勞力士鑽錶　另一手卡地亞手環貴氣逼人

▲周揚青戴錶圈鑲梯鑽的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona系列腕錶，以及卡地亞LOVE鑽石手環1,520,000元。（圖／翻攝gracechowwwww IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸網路紅人周揚青與羅志祥情滅後，日子過得多采多姿，IG上滿滿的美食、度假或穿戴名牌行頭的美照。她日前分享吃到美味和牛的開心心情，即亮出閃瞎眾人的華麗行頭，一手是卡地亞（Cartier）要價1,520,000元的18K白金鑲鑽LOVE手環，另一手是錶圈鑲嵌梯鑽的勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Cosmograph Daytona系列腕錶，但目前已停產。





▲周揚青常戴RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊腕錶白金鑲鑽款，約5,930,000元。（圖／翻攝gracechowwwww IG）

周揚青所戴的名錶各個有來頭，除了錶圈鑲嵌梯鑽，綠面的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona系列腕錶，她還經常佩戴RICHARD MILLE近600萬元的RM 07-01自動上鍊白金鑲鑽錶，黑白色系又帶鑽的設計與她日常的服裝色系完美搭配。





▲周揚青曾在試裝時，曝光一整面塞滿滿的名牌包牆。（圖／翻攝gracechowwwww IG）

精品收藏不僅於此，周揚青曾在自家更衣間試裝時，曝光一整面的名牌包牆，塞爆香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（Hermès）等各式名牌包，除了幾款愛馬仕包好好立著，不少包款都疊成一堆一堆，讓網友看傻了。

