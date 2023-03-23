你對自己內心了解多少？　超神準彩虹數字秒測出真實性格

▲彩虹數字能帶你與靈魂進行深層對話。（圖／pexels，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

你聽過「彩虹數字學」嗎？源自於古希臘數學，彩虹數字學是一門解讀生命密碼程式QR Code的解碼工程學，只需透過出生年月日和時辰，從0～9十個數字簡單演算，就可以透視自己生命裡獨特的真理，找尋一切問題的答案！

在彩虹數字學中，出生年月日中的每一個數字代表著不同的個性能量展現，這些數字能量，影響了我們說話的方式、想法和念頭；因此，解讀生命密碼就能更加了解自己，並與靈魂進行深層的對話，藉此改善親子關係、伴侶關係，重新點燃生命熱忱。

此外，數字能量個性呈現多元性詮釋面向，每一個數字代表不同的個性能量展現，也會依在生命密碼程式中的順序、位置而有不同的意義和解讀。而這組屬於你獨一無二的數字，代表著你內心本質與特性，一起來看看你是0～9號哪種人呢？

＃生命密碼程式計算方式

以西元1963年2月5日，23時59分（採24小時制） 出生為例。



年：1963＝1＋9＋6＋3＝19

月：02＝0＋2＝2

日：05＝0＋5＝5

時：23＝2＋3＝5

分：59＝5＋9＝14

＃生命密碼程式五大階段數



生命密碼程式區分為「老年」、「中年」、「青年」、「青少年」、「幼年」五個階段，以西元1963年2月5日，23時59分出生為例。



老年階段數（61歲以後）：年：1963＝1＋9＋6＋3＝19 → 1+9＝10 → 1+0=1



中年階段數（41-60歲）：年＋月：19＋2＝21 → 2+1=3



青年階段數（21-40歲）：年＋月＋日：19＋2＋5＝26 → 2+6=8

青少年階段數（11-20歲）：年＋月＋日＋時：19＋2＋5＋5＝31 → 3+1=4

幼年階段數（0-10歲）年＋月＋日＋時＋分：19＋2＋5＋5＋14＝45 → 4+5=9

每個階段數字都要加到個位數，須對照農民曆，將陽曆換算為農曆，再依上述方式計算出農曆五大階段數；注意沒有「時、分」者，只能計算出「老年階段數」、「中年階段數」、「青年階段數」密碼！

＃數字能量個性



1：獨立，專注，領導力強，重視大原則，具有堅持到底的毅力。

2：溫柔，細膩，懂得傾聽，注重小細節，會委曲求全配合別人。

3：點子多，有創意，溝通力強，充滿好奇心，喜歡學習新事物。

4：務實，沉穩，腳踏實地，重視紀律，有責任感，以家庭為重。

5：追求自由，熱愛戶外活動，富有正義感，具冒險、挑戰精神。

6：善解人意，熱心公益，具有愛心慈悲心，是一位完美主義者。

7：質疑性強，打破砂鍋問到底，重視氛圍，常有莫名的好運氣。

8：察言觀色，謹言慎行，以退為進，懂得風險評估、理財規劃。

9：喜歡探究靈性力量獲得生命智慧，一切隨緣，無我成就別人。

0：喜愛大自然，有時會讓腦袋放空、沉澱，有時卻會突然頓悟。

▲麗子の彩虹數字學：數字解碼與理論基礎。（圖／翻攝自博客來）

★書名：麗子の彩虹數字學：數字解碼與理論基礎

★作者：田麗虹

★出版社：博誌

★出版日期：2020/07/17

★建議售價：新台幣360元