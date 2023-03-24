《黑暗榮耀》林智妍10套名媛穿搭　 絕美婚紗和《財閥家》大嫂同品牌

文／美人圈

Netflix韓劇《黑暗榮耀》裡，由林智妍飾演的豪門千金「朴涎鎮」，劇中穿搭幾乎每套都像在走秀！色彩鮮豔亮麗、設計剪裁特別，大氣、優雅，且高級感十足！小編整理出《黑暗榮耀》林智妍10套「名媛穿搭」，不僅婚紗、睡衣和《財閥家的小兒子》大嫂同品牌，這雙出場率超高的穆勒拖竟然兩千有找！

《黑暗榮耀》朴涎鎮名媛穿搭

婚紗

韓國設計師李承真是韓國頂級的婚紗設計師，在國內外都非常有名。而《黑暗榮耀》朴涎鎮結婚穿的這套婚紗正是來自設計師李承真品牌的DIANA系列，與《財閥家的小兒子》大嫂結婚時穿的婚紗是同品牌。LEE SEUNGJIN的高訂系列在韓國極受歡迎，是韓國婚紗十大品牌中的頂尖。

▲朴涎鎮結婚穿的婚紗，是韓國頂級的婚紗設計師品牌。（圖／Netflix《黑暗榮耀》截圖、LEE SEUNG JIN）

粉色連身睡衣

GRACE U在《黑暗榮耀》的出場率真的超高，朴涎鎮光是睡衣就有兩套來自GRACE U！其中一款是粉色的連身短裙睡衣，和《財閥家的小兒子》大嫂穿的是同款；另外朴涎鎮和老公聊相親話題時穿的，則是GRACE U的另一款白色連身長裙睡衣，優雅又性感，目前在韓國都斷貨了！

▲朴涎鎮粉色睡衣。（圖／Netflix《黑暗榮耀》截圖、GRACE U，下同）

藍色提花襯衫

朴涎鎮等女兒放學時在客廳來回走動的這套裙裝，是來自韓國品牌GRACE U的Rachel藍色緹花襯衫和裙子，看上去溫婉柔和的顏色，搭配細緻的花紋，在韓國非常受歡迎。裙子的價格大約是新台幣3700元，而目前襯衫已經斷貨了！

細肩細摺連身裙、室內鞋

澳洲品牌Zimmermann以「印花圖樣」盛名，絢爛的花朵在衣料上溫柔綻放，散發出柔和優雅的美感，就連凱特王妃也超愛這個牌子！而朴涎鎮在劇中穿的這款則是Zimmermann的細肩帶細摺連身裙，一件要新台幣1萬多元！

▲Zimmermann的細肩帶細摺連身裙，（圖／Netflix《黑暗榮耀》截圖、Zimmermann）

另外，朴涎鎮在家時當作室內鞋穿的這雙鞋子，則是韓國品牌ELCANTO的奶油色紐結穆勒拖。這款穆勒拖有五種顏色，目前薰衣草紫、黃色缺貨中，朴涎鎮穿的奶油色還有貨，一雙大約新台幣1000元，是劇中少數比較平價的同款，大家可以加入購物車了！

▲朴涎鎮在家穿的穆勒拖。（圖／Netflix《黑暗榮耀》截圖、ELCANTO）

短版外套&半身裙、包包

這套是來自韓國品牌MOJO.S.PHINE的口袋短版外套和半身裙，下半身裙子的不規則設計，加上上衣外套滾邊的珍珠裝飾，既顯高貴又不失柔和。這身套裝大約是新台幣4萬元。MOJO.S.PHINE這個品牌在韓劇中很常見，目前是由韓孝周代言！另外，朴涎鎮搭配的包款則是來自VALENTINO的經典CLUTCH 系列，大約新台幣48000元。

▲朴涎鎮。（圖／Netflix、MOJO.S.PHINE、VALENTINO）

花卉泡泡袖洋裝

朴涎鎮打電話給學校時穿的這件亮橘色花洋裝，則是來自法國品牌CLAUDIE PIERLOT 2022春夏系列中的花卉泡泡袖棉質洋裝，大約是新台幣9000元。亮麗的顏色，搭配V領及泡泡袖的設計，與朴涎鎮的明媚張揚的性格非常契合。不過這件目前也是缺貨中！

▲朴涎鎮穿亮橘色花洋裝。（圖／Netflix《黑暗榮耀》截圖、CLAUDIE PIERLOT，下同）

粉色滾邊短款開衫

朴涎鎮在廣播節目中穿的這件粉色滾邊短款開衫和裙子同樣來自法國品牌CLAUDIE PIERLOT，光是上衣就要將近新台幣5000元，整套下來也要1萬多，俏皮活潑的顏色，很符合朴涎鎮五顏六色的快意人生，十分吸睛！

黑色粗織花呢套裝、包包

這套全黑的粗織花呢套裝來自韓國品牌GRACE U，整套大約是新台幣1萬元，另外還有象牙白的顏色，不過目前韓國和台灣都已經斷貨。放在椅子上的茜草紅色包包則是法國品牌MOYNAT的Réjane BB Handbag，大約新台幣15萬元，這個牌子有「有錢也買不到」的稱號，把朴涎鎮的千金身分彰顯出來。

▲朴涎鎮。（圖／Netflix《黑暗榮耀》截圖、GRACE U、MOYNAT）

喇叭墊肩連身長裙

這款正紅色洋裝則是來自韓國小眾品牌DINT，紅色晚宴連身裙搭配袖子的傘狀設計，腰身則用同色衣繩綁起，整體看起來優雅又大氣，鮮豔奪目，搭配大珍珠項鍊，將朴涎鎮的貴氣凸顯出來！而這件大約是新台幣3000元左右，意外平價，但在韓國已經絕版了！

▲朴涎鎮身穿紅色洋裝來自韓國小眾品牌DINT。（圖／Netflix《黑暗榮耀》截圖、DINT）

黃色流蘇花呢套裝

朴涎鎮在書房和老公對話時穿的鵝黃色套裝，是來自韓國品牌vem.ver的黃色流蘇花呢裙裝，柔順又不失精緻感的顏色，加上滾邊的流蘇設計，細節感十足，更加襯托出了朴涎鎮的千金身分。而朴涎鎮這整身大約是新台幣4700元，但隨著《黑暗榮耀》的播出，官網已經賣到缺貨，而vem.ver官方也表示，為了準備春季新品，目前沒有補貨的打算。

▲朴涎鎮穿的鵝黃色套裝賣到缺貨。（圖／vem.ver、Netflix《黑暗榮耀》截圖）

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