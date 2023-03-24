孫藝真、宋慧喬被評「一定要知道的韓國演員」　私服都愛簡約風

實習記者黃麗頻／綜合報導

韓劇炫風席捲全世界，日前阿根廷著名日報《La Nacion》報導「好萊塢以外也有明星：一定要知道的10名南韓演員」，包括「金宇彬、孔劉、李政宰、李敏鎬、朴敘俊、裴斗娜、孫藝真、李聖經、宋慧喬、朴恩斌」，更介紹演員們即將推出的新作品；除了戲劇作品，女演員們的穿搭也是眾人焦點，一起來看她們私服搭配吧！

＃裴斗娜

從出道時就備受矚目，裴斗娜的空靈氛圍總是不經意散發魅力，敬業的態度與紮實的演技，更是圈粉無數；而近來總以短髮亮相的裴斗娜，多了一絲可愛的氣息，只見她穿著Oversize灰色假兩件帽Ｔ，僅搭配白色羅紋及膝長襪，腳踩CELINE長毛羊皮涼鞋，萌感十足超逆齡！

▲近來總以短髮亮相的裴斗娜，多了一絲可愛的氣息！（圖／翻攝自IG@doonabae）

＃孫藝真

「孫仙」孫藝真日前剛迎接第一個寶寶誕生，似乎相當享受當媽的過程，至今仍沒有復出動作，讓不少粉絲大呼：「姊姊，我們好想你！」；此外，孫仙偶爾也會分享出遊照片，不難看出她崇尚自然休閒、One piece洋裝的風格，僅用簡單的帽子點綴，輕鬆散發優雅氛圍。

▲孫仙似乎熱衷One piece洋裝的搭配。（圖／翻攝自IG@yejinhand）

＃李聖經

近來演藝事業大放異彩的李聖經，不僅陸續推出各式戲劇新作；作為模特兒出身的她，無論是品牌代言還是畫報拍攝，舉手投足都超吸睛；不過私下李聖經更愛簡單搭配，只見她以素色白T搭配牛仔褲出鏡，肩背同色系CHANEL 22手袋，而脖子上的CHANEL唇膏造型長鍊，成為最佳亮點！

▲模特兒出身的李聖經，私服都超有型！（圖／翻攝自IG@heybiblee）

＃宋慧喬

以《黑暗榮耀》文同垠一角再度登上演藝巔峰的「喬妹」宋慧喬，凍齡的外表總是讓人發出連連讚嘆，喬妹的私服也相當逆齡，只見她身穿洛杉磯時尚品牌Sporty & Rich的白色衛衣，上頭僅以些許字樣綴飾，搭上同色系褲子打造「下半身失蹤」感，臉上的黑色墨鏡讓休閒氛圍增添帥氣。

▲不僅外表，喬妹在私服的選擇也超逆齡！（圖／翻攝自IG@kyo1122）

＃朴恩斌

以《非常律師禹英禑》聲名大噪的朴恩斌，日前受邀參加TORY BRUCH 2023早春大秀，她也釋出一系列看秀美照；其中，青綠色POLO羅紋上衣搭配百褶長裙，將朴恩斌襯得高雅、氣質十足，而另一套黑色公主袖上衣僅搭配深藍色喇叭褲，只見她手提LEE RADZIWILL系列包款，超顯帥氣！

▲朴恩斌的看秀大片仙氣十足！（圖／翻攝自IG@eunbining0904）