舒淇撞衫「小22歲」TWICE多賢沒在怕！　純白挖腰禮服更仙氣、高雅

記者王則絲／台北報導

女星舒淇於本月份甫宣布成為MICHAEL KORS全球品牌大使，繼出鏡拍攝春夏形象廣告後，21日晚間首度穿著MICHAEL KORS服裝公開現身活動，她以一身挖腰又開高衩的性感禮服亮相，雖然不巧與TWICE成員多賢撞衫了，但舒淇的純白款式更顯仙氣與高雅，與整整小上22歲的多賢相比，一點也不遜色。

▲舒淇穿著MICHAEL KORS造型美翻。（圖／翻攝自微博）



今年46歲的舒淇，一直以來都保持在線狀態，幾乎不曾走鐘過，隨著時間過去歲月沒有留下太多痕跡，反而是讓她的高級女人味越趨突出，近日不只被任命成為MICHAEL KORS全球品牌代言人，幾乎同時，她還宣布接下TOM FORD BEAUTY香氛與彩妝形象大使之職，迎來另一生涯的巔峰。

▲舒淇與多賢穿著同款裙裝造型。（圖／翻攝自微博）



舒淇日前於三亞舉行的活動上，選穿來自MICHAEL KORS 2023春夏系列的連身裙裝，不過秀上曝光的款式為黑色版本，先前紐約時裝周時，女團TWICE成員多賢正是穿著此款出席看秀，穿上同款純白款式的舒淇，搭配RENE CAOVILLA繞踝高跟鞋與Midnight Opera House垂墜耳環，不只通過裙裝挖腰設計隱約展露緊實腰線，高衩裙襬更秀出一雙神仙級美腿，曼妙S曲線讓網友大讚她根本是「最性感美人魚」，燦爛笑顏電翻粉絲，與整整小上她22歲的多賢撞衫，一點也沒有遜色，反倒是更多的女人味。

▲舒淇換上另一套大紅色流露霸氣。（圖／翻攝自微博）



同晚，舒淇又換上了另一套同樣來自MICHAEL KORS 2023春夏系列的服裝，從清新的白色裝扮，換為鮮紅色的霸氣造型，紅色禮服外罩上俐落西裝外套，配上性感大紅唇，霸氣不自覺流露。