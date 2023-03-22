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謝欣穎為戲狂換造型常斷髮　3招養髮Tips漂染女孩必學

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記者李薇／台北報導　圖／nikki_hsieh IG、品牌提供

演員謝欣穎因演出《華燈初上》爆紅，深邃的五官跟曼妙身材，擁有大批粉絲追隨，22日出席活動她也分享髮絲保養秘訣，因為細軟髮加上工作經常染燙，所以只要洗髮，就一定會用髮膜敷至少10分鐘，整套下來比臉部保養還久，以下3個就是她頭髮的養護秘訣，有斷髮困擾的女孩必學。

▲謝欣穎,KERASILK,Hair Rituel by Sisley,TSUBAKI,艾瑪絲,東森自然美,頭髮,髮品。（圖／nikki_hsieh IG、品牌提供）

＃洗髮就用髮膜

身為細軟髮髮質的謝欣穎因為拍戲工作經常需要染燙做造型，常常上一秒電棒燙完、下一秒就要全部拉直，導致頭髮非常脆弱，她也說，「一般人都是2、3天用一次髮膜就好，但我只要洗髮就會用，吹乾還要再抹髮油修護，有時候邊敷髮膜還會再包熱毛巾，深度滋養。」

▲謝欣穎,KERASILK,Hair Rituel by Sisley,TSUBAKI,艾瑪絲,東森自然美,頭髮,髮品。（圖／nikki_hsieh IG、品牌提供）

＃深層護髮超必須

謝欣穎不只是從髮浴、髮膜、髮油的步驟洗護，每一個月都還會到專業髮廊加強修護，讓髮絲盡量維持滋養潤澤的狀態，居家也會盡量多勤勞護理，維持良好狀態；而且只要吹髮或是做造型前，也會先用抗熱髮妝水打底，避免熱工具傷害造成髮絲斷裂。

▲謝欣穎,KERASILK,Hair Rituel by Sisley,TSUBAKI,艾瑪絲,東森自然美,頭髮,髮品。（圖／nikki_hsieh IG、品牌提供）

＃挑選適合單品

細軟髮一出油特別容易扁塌，所以謝欣穎在挑選髮品的時候，不會選太過滋潤，但又要有修護效果，常常都要千挑萬選，才能買到合適的產品，而且香味也很重要，她特別喜歡有琥珀味道的單品，可以讓一整天都有好心情。

【推薦單品】

1.KERASILK 髮繃帶緊緻露

謝欣穎最愛用的抗熱造型單品就是KERASILK髮繃帶緊緻露，細緻水霧精華質地，可以達到很好的抗熱效果，而且頭髮洗完半乾的狀態就可以用，後續吹乾也不用擔心髮絲受損。

2.Hair Rituel by Sisley 賦活重升髮精華

▲謝欣穎,KERASILK,Hair Rituel by Sisley,TSUBAKI,艾瑪絲,東森自然美,頭髮,髮品。（圖／nikki_hsieh IG、品牌提供）

頭皮就像是孕育髮絲的土壤，肥沃才能長出健康秀髮，Hair Rituel by Sisley運用多年植物萃取科技推出賦活重升髮精華，裡面擁有胺基酸、維他命胜肽、米蛋白等等，透過天然成分帶給頭皮最溫和營養的修護效果。

3.TSUBAKI思波綺 金耀瞬護髮膜（升級版）

▲謝欣穎,KERASILK,Hair Rituel by Sisley,TSUBAKI,艾瑪絲,東森自然美,頭髮,髮品。（圖／nikki_hsieh IG、品牌提供）

熱賣1.3億元的金耀瞬護髮膜一上市立刻以高修護力、好沖洗的效果，霸佔開架髮膜NO.1寶座，這次再度推出升級版，全新添加離子修護成分與2倍黃金修護成分，完全不需等待就能瞬間滋養。

4.艾瑪絲 草本強健養髮精華液

▲謝欣穎,KERASILK,Hair Rituel by Sisley,TSUBAKI,艾瑪絲,東森自然美,頭髮,髮品。（圖／nikki_hsieh IG、品牌提供）

專門針對台灣油性頭皮設計，艾瑪絲草本強健養髮精華液裡面擁有小分子甘草次酸複合物、維他命B5、松油醇等成分，可以強健髮根調理油脂分泌，讓頭髮維持一整天健康輕盈。

5.東森自然美 BIO UP根源強健豐盈洗髮精

▲謝欣穎,KERASILK,Hair Rituel by Sisley,TSUBAKI,艾瑪絲,東森自然美,頭髮,髮品。（圖／nikki_hsieh IG、品牌提供）

以高CP值深受喜愛的科美研系列，再度推出頭髮養護的根源強健豐盈洗髮精，運用獨家日本專利NEO17御髮科技搭配溫和草本精萃配方，清潔頭皮的同時也不傷害髮絲。

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謝欣穎, KERASILK, Hair Rituel by Sisley, TSUBAKI, 艾瑪絲, 東森自然美, 頭髮, 髮品

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