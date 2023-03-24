fb ig video ETtoday search mobile

2023年百貨「母親節檔期總整理」　完整優惠時間看一篇就夠

>

記者鮑璿安／台北報導

2023年母親節即將登場，全台百貨都蓄勢待發準備接招，不少百貨從3月底就開始優惠檔期，讓消費者一路買到5月中旬，想了解各個百貨具體檔期，《ET FASHION》特別整理「2023百貨母親節檔期」懶人包，把握機會入手促銷優惠商品！

北部

台北101 3／30 ～5／14

微風廣場 4／13 ～5／14

微風南京 4／13 ～5／14

微風信義 4／13 ～5／14

微風松高 4／13～5／14

微風南山 4／13 ～5／14

統一時代百貨 4／6 ～5／14

新光三越台北南西 4／6 ～5／14

新光三越信義新天地 4／6～5／14

天母新光三越 4／6 ～5／14

新光三越台北站前店 4／5 ～5／14

大葉高島屋百貨公司 4／1 ～5／14

美麗華百樂園 4／20 ～5／14

遠東信義A13 3／28 ～5／14

遠東百貨寶慶店 3／24～5／16

遠東百貨（板橋中山店） 3／24 ～5／16

GLOBAL MALL環球購物中心新北中和 3／30 ～5／14

GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 3／30 ～5／14

GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 3／30 ～5／14

GLOBAL MALL環球購物中心林口A9 3／30 ～5／14

比漾廣場 3／24～5／14

MEGA CITY板橋大遠百 3／24 ～5／16

SOGO忠孝館 3／30 ～5／14

SOGO敦化館 3／30 ～5／14

SOGO復興館 3／30 ～5／14

SOGO天母店 4／6 ～5／14

京站購物中心 4／6 ～5／14

宏匯廣場 4／20 ～5／14

桃園統領百貨 尚未公佈

遠東百貨桃園店 3／24 ～5／16

台茂購物中心 3／30 ～5／14

新光三越桃園站前店 4／6 ～5／14

中壢大江購物中心 4／13 ～5 ／14

GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 3／30 ～5／14

GLOBAL MALL環球購物中心桃園A19 3／30 ～5／14

SOGO中壢店 3／30 ～5／14

新竹大遠百 3／24 ～5／16

遠東百貨竹北店 3／24～5／16

遠東SOGO新竹3／30～5／14

Big City新竹巨城購物中心 3／30 ～5／14

中部

廣三SOGO百貨 3／23～5／14

台中中友百貨3／23～5／15

TOP CITY台中大遠百 3／24～5／16

新光三越台中中港 4／6 ～5／15

太平洋百貨豐原店 3／30 ～5／15

遠東百貨嘉義店 3／24 ～5／16

新光三越嘉義垂楊店 4／6～5／14

南部

台南南紡購物中心 3／23～5／15

高雄統一時代百貨 3／30 ～5／14

SKM PARK尚未公布

新光三越台南中山店 4／6 ～5／14

新光三越高雄三多店 4／6～5／14

漢神巨蛋購物廣場 4／20～5／14

遠東百貨高雄店 3／30 ～5／14

屏東太平洋百貨 4／13～5／14

新光三越台南西門店 4／6 ～5／14

SOGO高雄店 3／30 ～5／14

新光三越高雄左營店 4／6 ～5／14

漢神百貨公司 4／20 ～5／14

GLOBAL MALL環球購物中心新左營車站 3／30 ～5／14

GLOBAL MALL環球購物中心屏東店 3／30～5／14

東部

蘭城新月廣場3／30 ～ 5／14

遠東百貨花蓮 3／24 ～5／16

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

百貨, 母親節, 優惠, 檔期, 懶人包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

百貨母親節2023年檔期總覽　看這篇就夠

百貨母親節2023年檔期總覽　看這篇就夠

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

一目了然的LOEWE新包又軟又好裝

一目了然的LOEWE新包又軟又好裝

Akira台味十足　穿窗花西裝挺時裝周

Akira台味十足　穿窗花西裝挺時裝周

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

泰勒絲穿台牌禮服開巡迴演唱會

泰勒絲穿台牌禮服開巡迴演唱會

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

44歲林嘉欣戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

44歲林嘉欣戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

ET Fashion

推薦閱讀

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

2023年百貨「母親節檔期總整理」　完整優惠時間看一篇就夠

2023年百貨「母親節檔期總整理」　完整優惠時間看一篇就夠

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

你對自己內心了解多少？　超神準彩虹數字秒測出真實性格 2023母親節必買「加大版」保養！SK-II青春露、小燈泡　嬌蘭雙導精華買1送9 H＆M X MUGLER聯名開賣時間、地點公開！　預告曝光每一套都超火辣 41歲孫藝真比仙女還美的秘密武器！難怪連玄彬都能收服 經典老車催生百年靈帥錶　機芯升級更誘人 爆準！第一眼會挑哪色？秒測出你的「真實性格」 《黑暗榮耀》林智妍10套名媛穿搭　 絕美婚紗和《財閥家》大嫂同品牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面