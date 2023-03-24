2023年百貨「母親節檔期總整理」　完整優惠時間看一篇就夠

記者鮑璿安／台北報導

2023年母親節即將登場，全台百貨都蓄勢待發準備接招，不少百貨從3月底就開始優惠檔期，讓消費者一路買到5月中旬，想了解各個百貨具體檔期，《ET FASHION》特別整理「2023百貨母親節檔期」懶人包，把握機會入手促銷優惠商品！

北部

台北101 3／30 ～5／14

微風廣場 4／13 ～5／14

微風南京 4／13 ～5／14

微風信義 4／13 ～5／14

微風松高 4／13～5／14

微風南山 4／13 ～5／14

統一時代百貨 4／6 ～5／14

新光三越台北南西 4／6 ～5／14

新光三越信義新天地 4／6～5／14

天母新光三越 4／6 ～5／14

新光三越台北站前店 4／5 ～5／14

大葉高島屋百貨公司 4／1 ～5／14

美麗華百樂園 4／20 ～5／14

遠東信義A13 3／28 ～5／14

遠東百貨寶慶店 3／24～5／16

遠東百貨（板橋中山店） 3／24 ～5／16

GLOBAL MALL環球購物中心新北中和 3／30 ～5／14

GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 3／30 ～5／14

GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 3／30 ～5／14

GLOBAL MALL環球購物中心林口A9 3／30 ～5／14

比漾廣場 3／24～5／14

MEGA CITY板橋大遠百 3／24 ～5／16

SOGO忠孝館 3／30 ～5／14

SOGO敦化館 3／30 ～5／14

SOGO復興館 3／30 ～5／14

SOGO天母店 4／6 ～5／14

京站購物中心 4／6 ～5／14

宏匯廣場 4／20 ～5／14

桃園統領百貨 尚未公佈

遠東百貨桃園店 3／24 ～5／16

台茂購物中心 3／30 ～5／14

新光三越桃園站前店 4／6 ～5／14

中壢大江購物中心 4／13 ～5 ／14

GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 3／30 ～5／14

GLOBAL MALL環球購物中心桃園A19 3／30 ～5／14

SOGO中壢店 3／30 ～5／14

新竹大遠百 3／24 ～5／16

遠東百貨竹北店 3／24～5／16

遠東SOGO新竹3／30～5／14

Big City新竹巨城購物中心 3／30 ～5／14

中部

廣三SOGO百貨 3／23～5／14

台中中友百貨3／23～5／15

TOP CITY台中大遠百 3／24～5／16

新光三越台中中港 4／6 ～5／15

太平洋百貨豐原店 3／30 ～5／15

遠東百貨嘉義店 3／24 ～5／16

新光三越嘉義垂楊店 4／6～5／14

南部

台南南紡購物中心 3／23～5／15

高雄統一時代百貨 3／30 ～5／14

SKM PARK尚未公布

新光三越台南中山店 4／6 ～5／14

新光三越高雄三多店 4／6～5／14

漢神巨蛋購物廣場 4／20～5／14

遠東百貨高雄店 3／30 ～5／14

屏東太平洋百貨 4／13～5／14

新光三越台南西門店 4／6 ～5／14

SOGO高雄店 3／30 ～5／14

新光三越高雄左營店 4／6 ～5／14

漢神百貨公司 4／20 ～5／14

GLOBAL MALL環球購物中心新左營車站 3／30 ～5／14

GLOBAL MALL環球購物中心屏東店 3／30～5／14

東部

蘭城新月廣場3／30 ～ 5／14

遠東百貨花蓮 3／24 ～5／16