2023年百貨「母親節檔期總整理」　完整優惠時間看一篇就夠

記者鮑璿安／台北報導
2023年母親節即將登場，全台百貨都蓄勢待發準備接招，不少百貨從3月底就開始優惠檔期，讓消費者一路買到5月中旬，想了解各個百貨具體檔期，《ET FASHION》特別整理「2023百貨母親節檔期」懶人包，把握機會入手促銷優惠商品！
北部
台北101 3／30 ～5／14
微風廣場 4／13 ～5／14
微風南京 4／13 ～5／14
微風信義 4／13 ～5／14
微風松高 4／13～5／14
微風南山 4／13 ～5／14
統一時代百貨 4／6 ～5／14
新光三越台北南西 4／6 ～5／14
新光三越信義新天地 4／6～5／14
天母新光三越 4／6 ～5／14
新光三越台北站前店 4／5 ～5／14
大葉高島屋百貨公司 4／1 ～5／14
美麗華百樂園 4／20 ～5／14
遠東信義A13 3／28 ～5／14
遠東百貨寶慶店 3／24～5／16
遠東百貨（板橋中山店） 3／24 ～5／16
GLOBAL MALL環球購物中心新北中和 3／30 ～5／14
GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 3／30 ～5／14
GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 3／30 ～5／14
GLOBAL MALL環球購物中心林口A9 3／30 ～5／14
比漾廣場 3／24～5／14
MEGA CITY板橋大遠百 3／24 ～5／16
SOGO忠孝館 3／30 ～5／14
SOGO敦化館 3／30 ～5／14
SOGO復興館 3／30 ～5／14
SOGO天母店 4／6 ～5／14
京站購物中心 4／6 ～5／14
宏匯廣場 4／20 ～5／14
桃園統領百貨 尚未公佈
遠東百貨桃園店 3／24 ～5／16
台茂購物中心 3／30 ～5／14
新光三越桃園站前店 4／6 ～5／14
中壢大江購物中心 4／13 ～5 ／14
GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 3／30 ～5／14
GLOBAL MALL環球購物中心桃園A19 3／30 ～5／14
SOGO中壢店 3／30 ～5／14
新竹大遠百 3／24 ～5／16
遠東百貨竹北店 3／24～5／16
遠東SOGO新竹3／30～5／14
Big City新竹巨城購物中心 3／30 ～5／14
中部
廣三SOGO百貨 3／23～5／14
台中中友百貨3／23～5／15
TOP CITY台中大遠百 3／24～5／16
新光三越台中中港 4／6 ～5／15
太平洋百貨豐原店 3／30 ～5／15
遠東百貨嘉義店 3／24 ～5／16
新光三越嘉義垂楊店 4／6～5／14
南部
台南南紡購物中心 3／23～5／15
高雄統一時代百貨 3／30 ～5／14
SKM PARK尚未公布
新光三越台南中山店 4／6 ～5／14
新光三越高雄三多店 4／6～5／14
漢神巨蛋購物廣場 4／20～5／14
遠東百貨高雄店 3／30 ～5／14
屏東太平洋百貨 4／13～5／14
新光三越台南西門店 4／6 ～5／14
SOGO高雄店 3／30 ～5／14
新光三越高雄左營店 4／6 ～5／14
漢神百貨公司 4／20 ～5／14
GLOBAL MALL環球購物中心新左營車站 3／30 ～5／14
GLOBAL MALL環球購物中心屏東店 3／30～5／14
東部
蘭城新月廣場3／30 ～ 5／14
遠東百貨花蓮 3／24 ～5／16
我想要說....