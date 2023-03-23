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這麼高冷又帥氣的IU看過嗎？　新西裝造型帥起來沒男人的事！

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記者王則絲／台北報導

韓女星IU（李知恩）平日甜美、可愛的形象深植人心，但是換上高冷酷帥的造型風格也能切換自如。近日IU登上韓版《Harper Bazaar》雜誌拍攝一組時尚大片，卸下平時的可人女孩印象，換上一身格紋墊肩西裝，搭配冷色系的妝容，霸氣從眼神中流出，新造性簡直帥過男人。

▲IU。（圖／翻攝自IG）

▲IU。（圖／翻攝自IG）

▲IU出鏡拍攝雜誌時尚大片。（圖／翻攝自IG@gucci）

IU去年底被爆出與李鐘碩戀愛ing，兩人大方認愛後，獲得粉絲們的暖心支持，然而後來就較少現身螢幕前的IU，終於是有新的美照圖輯可以欣賞。

身為GUCCI的全球大使，IU擔綱演繹本季新造型，先是穿著灰色格紋西裝套裝與黑皮鞋，中分髮型讓整體更俐落，尤其是那開腿的坐姿，流露一股man味霸氣，大概連男人都略遜幾分吧；換上瀏海，IU秀出新顏色的迷你1961賈姬包手袋。

▲IU。（圖／翻攝自IG）

▲IU出鏡拍攝雜誌時尚大片。（圖／翻攝自IG@gucci）

另一套白色滾邊外套Look，則回歸優雅的IU，不過冷色調的妝容依舊，深色眼影與裸唇妝讓她顯得比平時更為高冷，同款設計的套裝，NewJeans成員Hanni也曾穿過，看起來特別青春俏麗，兩人穿出截然不同的氛圍。

▲Hanni。（圖／IG）

▲IU與Hanni兩位GUCCI大使將同系列的設計穿出不一樣的風格。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

IU, GUCCI, Hanni

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