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有異性沒人性？「偷東西」心理測驗，秒測愛情會讓你失去什麼

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▲▼ 偷東西心理測驗。（圖／攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

談戀愛是件讓人開心幸福的事，但多了另一半可能就沒那麼多精力、時間去顧其他事，像有些人談起戀愛就會從朋友圈中消失，也有些人會為愛放棄自己的事業或夢想。最近小紅書上就有個心理測驗掀起討論，從一個小問題就能測出愛情會讓你失去什麼，快來試試。

【測驗問題】

一位富商家裡遭竊了，最後查清家裡只被偷取了一樣東西，你覺得那樣東西是什麼？

A.名貴古董

B.傳家之寶

C.金銀珠寶箱

D.與官員勾結的證據

▲▼ 偷東西心理測驗。（圖／攝unsplash,pexels）

【解析結果】

A.名貴古董：事業
選擇名貴古董的人，可能會為了愛情放下事業，對你們來說，只要自己有足夠的能力就不怕找不到合適的工作，但能有一段好的感情關係是很難得的。所以這類人一旦認為自己遇到真愛，無論如何都不想錯過，就算要暫時放下事業也在所不惜，因為你們相信自己有能東山再起的能力。

B.傳家之寶：自由
有了戀人、確立關係後，當然就不像單身時那般自由自在，很多時候都需要考慮到另一半的感受，回家太晚讓另一半等待許久，花錢太兇會被追問，聚會、外出遊玩也不能忘了報備……等，對於重視自由的人而言，原本無拘無束、隨意自在的生活會逐漸多了一點約束，但愛情的維繫是兩個人的事，這也是在所難免。

C.金銀珠寶箱：朋友
選擇金銀珠寶箱的人，若是陷入熱戀，很可能會忽略朋友。因為你們戀愛時是標準的黏人精，只要一有時間就想和另一半「黏踢踢」，與另一半感情越來越好的同時，和朋友們相處的時間也會逐漸縮短，使得與朋友的情誼也慢慢變淡。如果不想因為愛情失去朋友，還是別忘了要多抽出點時間與朋友相處，維持屬於自己的友誼。

D.與官員勾結的證據：夢想
這類人或許都曾經夢想能找到一位如王子或公主般的伴侶，過著如童話般幸福夢幻的生活，但當真正的愛情降臨時，你們會發現，現實中的愛情是很平淡的，你們曾經幻想過的浪漫情節，也許一個都沒有發生。雖然聽起來很讓人失望，但如果你們能放下那些華而不實的想像，也許就會發現現實中的愛情也沒那麼枯燥乏味，也會有很多你意想不到的甜密幸福瞬間。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 愛情, 戀愛

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