國民姐夫Akira台味十足「窗花西裝」挺時裝周　南鯤鯓代天府變伸展台

記者鮑璿安、林明瑋 ／綜合報導

台北時裝周開幕秀今（22日）首度移師臺南「南鯤鯓代天府」舉行，以《敬藝》為題，70組作品打造台灣傳統藝術與時尚的跨界體驗。「國民姐夫」Akira更穿著台灣設計師周裕穎操刀的服飾看秀力挺，他表示自己非常喜愛有歷史感的東西。此外，藝人謝盈萱、劉冠廷以及林思宇（宇宙）也一同見證大秀。

▲Akira穿著周裕穎品牌JUST IN XX西裝 。（圖／品牌提供）

Akira此次穿著周裕穎品牌JUST IN XX西裝，上頭運用年代感窗花圖案，延伸自東京奧運的設計，讓他感到格外熟悉。劉冠廷同樣穿著周裕穎設計，帶有立體花卉、針線裝飾的西裝，來到如此新穎的秀場空間，他表示：「到南部都有一種遠離城市的感覺，比較放鬆。歷史古蹟可以跟時尚結合，跨界的撞擊我覺得很期待也很興奮。」開幕秀看點是周裕穎攜手國寶彩繪師莊武男，將學生制服與天燈結構相融合，更以寺廟彩繪為靈感，點綴上街頭龐克線條元素，玩轉跨界新火花。

▲劉冠廷演繹周裕穎設計，帶有立體花卉、針線裝飾 。（圖／品牌提供）

謝盈萱詮釋率性風格的WEI TZU-YUAN吊帶服飾，秀上設計師魏子淵與繩結藝師陳夏生合作，以結為點、繩為線打造幻想世界，點出台式文化宗教的華美，由於謝盈萱當初在台南拍攝《俗女》，因此累積了特殊感情，不忘推薦台南的在地美食鍋燒意麵給大家。





▲謝盈萱詮釋率性風格的WEI TZU-YUAN魏子淵造型。（圖／品牌提供）

▲林思宇演繹UUIN洋裝，身為台南人也推薦鍋燒意麵。（圖／品牌提供）

本季開幕秀是結合在地文化與時尚實驗的世代傳承，7組時尚設計師結合工藝師的跨界合作，包括「BOB JIAN × 鎮狩宮吳敬堂藝陣社（八家將）」、「WEI TZU-YUAN × 陳夏生（傳統繩結）」、「TANG TSUNG CHIEN × 東華皮影戲團」、「JUST IN XX × 莊武男（傳統彩繪）」、「YEN LINE × 陳一中（紙雕）」、「GIOIA PAN × 唐美雲（歌仔戲）」、「C JEAN × 王清霜（漆藝）」，以南鯤鯓代天府廟埕廣場為舞台。當唐宗謙融入生旦淨末丑元素，使得皮影戲工藝添上現代色彩；潘怡良的招牌針織元素遇上歌仔戲扮相、許艷玲與民俗紙雕工藝融合，簡君嫄則壓軸二次創作漆藝大師王清霜作品，以草圖勾勒出服裝輪廓，寫下完美句點。





▲2023臺北時裝週AW23開幕秀《敬藝》。（圖／品牌提供）