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少吃也瘦不了？營養師曝「6大錯誤飲食觀念」：斷食法不是萬能

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▲▼ 少吃也沒瘦？營養師曝6錯誤飲食觀念。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師點出常見的錯誤飲食觀念，是許多人瘦不了的原因。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你是否也是每次減肥都很認真，卻老是瘦不下來？就算吃很少，也看不到什麼瘦身效果？問題可能就出在錯誤的飲食方式。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了許多人減肥時常犯的6大錯誤飲食觀念，快來看看你是否也中鏢。

▲▼ 少吃也沒瘦？營養師曝6錯誤飲食觀念。（圖／翻攝unsplash,pexels）

NG 1：餓了才會瘦？

蕭瑋霖提醒要盡量避免這樣的想法，因為過度飢餓或是吃的分量太少，可能會導致反彈吃更多食物。如果怕自己吃太多，建議可以透過少量多餐的方式補足營養，但還是要注意一整天下來的總量攝取。

NG 2：不吃東西才會瘦？

很多人會想說，今天多吃了明天就少吃一點；或是昨天沒吃，今天可以多吃，甚至是一段時間完全不吃，但這樣也可能會造成熱量過低，導致基礎代謝率下降，很容易會使體重停滯或是復胖，造成所謂的「溜溜球效應」，所以就算是減肥也一定要吃。

▲▼ 少吃也沒瘦？營養師曝6錯誤飲食觀念。（圖／翻攝unsplash,pexels）

NG 3：吃一頓大餐就會胖？

並不會因為少吃一餐就瘦，或是吃了一餐大餐就發胖，還是要看整日下來的總量攝取，有可能一天下來只吃了一餐大餐，但這餐的營養還是不足。

NG 4：減肥有吃代餐就好？

大部分代餐都會考量到營養素攝取，往均衡飲食方向設計，但往往一天是要吃很多次，有些人一天只吃一次代餐就說瘦很快，其實基本上是靠極端熱量赤字所造成的結果。這樣做日後很有可能復胖，甚至變得比原本重，非常不建議這樣做。

▲▼ 少吃也沒瘦？營養師曝6錯誤飲食觀念。（圖／翻攝unsplash,pexels）

NG 5：只管斷食，其他餐亂吃

這幾年斷食非常流行，很多人都有嘗試過斷食法，但蕭瑋霖表示，斷食法是一種「手段」，不是必要的執行方式，最後還是會回歸到「每日總量」攝取比較重要，每天進食時間內該吃到的營養就要吃到，不要太少或太多。

NG 6：只想著「作弊餐」

蕭瑋霖表示，他在幫忙做飲食控制時，很多人會說有沒有作弊餐可以吃，但都要做飲食控制了，為何要一直想作弊餐？建議先學會「食物代換」，並實際認真操作一段時間，若真的想吃甜食，其實也可以，只要做好代換控制好分量，並控制頻率就沒問題。

▲▼ 少吃也沒瘦？營養師曝6錯誤飲食觀念。（圖／翻攝unsplash,pexels）

最後蕭瑋霖也分享，與其嚴苛節食、用些極端飲食法，其實只要在飲食上做些簡單調整就能幫助讓你健康瘦下來，像是每餐吃七分飽就好；飲料改選牛奶或豆漿；增加蛋白質攝取；完全戒酒；炸物、甜食一周最多1次。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 體重控制, 瘦不了, 飲食, 觀念, 營養師

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