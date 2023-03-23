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風・Luxury／嘻哈珠寶牌搖身變創意複雜錶大師　教父錶奏出主題曲

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▲▼ JACOB&CO.,LV 。（圖／公關照）

▲JACOB & CO. Astronomia Casino雙軸陀飛輪腕錶，21,880,000元。（圖／JACOB & CO.提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

曾經以珠寶引領嘻哈潮流的美國品牌JACOB & CO.，今日在創意複雜功能腕錶界也佔有一席之地，在高登鐘錶集團爭取下，正式進軍台灣，集合品牌近期話題之作，包括將品牌製錶名聲推向高峰的Astronomia天體陀飛輪腕錶、加入俄羅斯輪盤概念的Astronomia Casino腕錶，以及電影《教父》啟發、猶如「手腕上歌劇院」的Opera Godfather音樂盒腕錶等，以精湛工藝成就賞玩妙趣。

▲▼ JACOB&CO.,LV 。（圖／公關照）

▲JACOB & CO. Astronomia Solar Planets腕錶，12,280,000元。

JACOB & CO.創辦人Jacob Arabo出生於烏茲別克，14歲隨家人移居美國，16歲為了家計高中輟學，開始進修珠寶設計課程，1986年21歲時創立了自己的珠寶工坊，正值美國正值流行文化與時尚大放異彩的年代，他的珠寶吸引瑪丹娜、蕾哈娜、艾爾頓強等巨星收藏，成為嘻哈流行文化的領航者。他同時也有製錶夢，2002年推出第一款Five Time Zone五地時區腕錶提供客製，李奧納多狄卡皮歐即是錶主之一，2006年品牌正式在日內瓦設立製錶工坊，確立朝複雜功能錶之路邁進。

▲▼ JACOB&CO.,LV 。（圖／公關照）

▲JACOB & CO. Bugatti Chiron 陀飛輪腕錶18K玫瑰金款，13,410,000元。

如今JACOB & CO.秉持「Inspired by the Impossible靈感來自不可能」，將瘋狂靈感結合精密製錶，在頂級製錶界異軍突起，Astronomia天體陀飛輪腕錶即為代表作，不僅搭載三軸陀飛輪，同時並與時分錶盤一分鐘一圈進行相對運動，垂直方向還有一分鐘一圈互相繞行公轉的地球和月球，將小宇宙微縮於方寸之間，招牌的Jacob Cut球形鑽石切割運用在星球上，更有看頭；相同的鑽石切割也運用在Astronomia Casino腕錶上，有趣的是按壓7時位置按鍵便啟動輪盤遊戲，佩戴者與朋友可以押數字了。

近期JACOB & CO.讓錶界為之驚豔的作品為Opera Godfather音樂盒腕錶，Jacob Arabo從最愛的電影《教父》獲得啟發並獲得派拉蒙影業授權，創作搭載72秒、8秒、24秒一圈進行旋轉的三軸球體陀飛輪，同時結合可演奏長達30秒《教父》主題曲的「雙滾筒音樂盒」，面盤中央還有一尊馬龍白蘭度的微縮雕塑，相當精緻。

▲▼ JACOB&CO.,LV 。（圖／公關照）

▲JACOB & CO. Opera Godfather音樂盒腕錶18K玫瑰金款，13,410,000元。

LV（Louis Vuitton，路易威登）新款自動人偶錶也創造驚奇，以川劇變臉藝術為靈感，推出Tambour Opera Automata腕錶，由製錶大師Michel Navas和Enrico Barbasini耗時2年研發跳時與逆跳分、動力儲存100小時的機芯，並由琺瑯大師Anita Porchet與雕刻大師Dick Steenman裝飾腕錶，啟動時雕刻龍頭會抬起，露出變臉臉譜前額上的跳時，龍尾則會指向逆轉分針，而臉譜會皺眉、閉上左眼、右眼瞳孔收縮、露出經典花紋，並以下巴的變化展現喜憂等情緒變化，戲劇張力十足。

▲▼ JACOB&CO.,LV 。（圖／公關照）

▲LV Tambour Opera Automata腕錶，15,400,000元。（圖／LV提供，以下同）


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關鍵字：

風Luxury, JACOB & CO., LV, Louis Vuitton, 路易威登

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