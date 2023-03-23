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朴信惠獻舞了！原來女神這麼會跳？　夏季新造型率性、甜美並存

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記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠在生完孩子後，從廣告代言開始漸漸復出，而首要回歸的就是長期合作服飾品牌MOJO.S.PHINE，近日朴信惠拍攝的2023夏季形象釋出，大膽演繹繽紛顏色的各式造型，率性、甜美並存，廣告影片中，朴信惠更是甩肩、扭腰跳起舞來，盡顯魅惑姿態，令人不免驚喜，原來女神這麼會跳？

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠新畫報釋出。（圖／翻攝自IG）

朴信惠在去年結婚、升格人母後，低調休息了一段日子，慢慢的從代言合作等拍攝或活動復出，狀態依然如產前一樣好，少女感也依舊。戲劇部分則特別受到粉絲們關注，據韓媒報導，朴信惠將演出作品《低谷醫生》（Doctor Slump）作為婚後新作，與朴炯植共譜浪漫戀曲，再次挑戰醫療角色的朴信惠，讓復出首作更加令人期待。

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠新畫報釋出。（圖／翻攝自IG）

朴信惠於MOJO.S.PHINE釋出的最新夏季形象中，一口氣示範了多套新造型，包括颯氣的純白褲裝、甜美氣質的毛呢套裝，亦或是公主風格的澎袖洋裝，皆駕馭自如，明亮色系呼應夏季氛圍，美照連發每張都值得收藏。

除了畫報外，這回朴信惠還出演廣告，影片中朴信惠難得是在鏡頭前獻舞，隨著音樂回眸甩肩、扭腰起舞，甚至還頗有力度，搭配甩髮很有氣勢，不過朴信惠柔軟的手臂舞蹈，也讓人不禁聯想到前陣子爆紅的「星期三舞蹈」。

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朴信惠

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