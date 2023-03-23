山本耀司Y's聯名G-SHOCK不到萬元入手　酷黑錶還能換裝

▲G-SHOCK與Y's攜手合作打造聯名錶款GM-S5600YS-1，9,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本時尚設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）的黑色美學襲捲全球，他的服飾品牌Y’s近期與CASIO旗下G-SHOCK合作，打造酷黑色的聯名錶款GM-S5600YS-1，以經典八角外觀的中型尺寸GM-S5600系列為基礎，金屬錶圈、錶扣與按鈕均以為黑色IP處理，搭配霧面樹脂錶帶，令錶迷驚喜是隨錶附能保護錶面的布質錶帶，想秀錶時就將上層錶帶往後拉到錶扣處以魔鬼氈固定，一只錶兩樣風格，不到萬元可入手。





▲G-SHOCK GM-S5600YS-1錶款附贈一條布質錶帶，可與樹脂錶帶交替使用，9,500元。

G-SHOCK與Y’s聯名錶GM-S5600YS-1，融入許多Y’s的元素，例如布質錶帶有縫上印有手錶型號與功能的標籤，即是以品牌服裝上的標籤為靈感，面盤與錶背皆刻印上Y’s的品牌logo，連外盒包裝都是全黑設計。





▲山本耀司旗下品牌Ground Y進駐微風信義開設專賣店。（圖／Ground Y提供，以下同）

山本耀司的黑色美學深受時尚迷追捧，旗下Ground Y被稱為山本耀司的「入門品牌」，已正式進駐台北信義微風百貨開設專賣店，讓更多人能領略「黑色詩人」的設計魅力，Ground Y大量使用黑色與多層次的剪裁，今年春夏注入盎然春意，以「百花繚亂」為題為暗黑服裝加入花卉圖案，低調又不失華麗，而不對稱剪裁服裝在行走間多了飄逸動感，更為吸睛。





▲Ground Y 2023春夏系列以「百花繚亂」為題，將暗黑風格與春意盎然的花卉圖案結合。

