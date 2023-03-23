周冬雨臉上畫南瓜！LV聯名草間彌生有新招　DIOR「地圖版」托特包好燒

▲周冬雨為LV與草間彌生聯名系列拍攝形象廣告。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

草間彌生3月22日過94歲生日，她與LOUIS VUITTON（路易威登）的合作大鳴大放，讓人更見識到奶奶的無窮魅力，第二波商品的形象照終於曝光，賈斯汀（Justin Timberlake）手臂上、周冬雨的臉上，都彩繪了南瓜，與手上的包包完美相襯，DIOR雖沒玩聯名，但以巴黎地圖為主軸的膠囊系列，讓服裝、熱賣的托特包，都與巴黎連結得更緊密，LOEWE也首度推出托特包，簡單又實用。

▲大賈斯汀拿著LVx草間彌生的南瓜包入鏡。





▲鄭好娟拿著新色彩的LVx草間彌生圓點包。



▲蕾雅瑟杜示範LV香水與Capucines包。

今年（2023年）初，LV以圓點掀起與草間彌生二度合作的首波熱潮，無論黃黑、紅白，或是五彩配色，都十分鮮明有活力，第二波商品將在3月31日登場，從搶先露出的包款看來，圓點換了顏色，南瓜躍上包面，還有充滿童趣的鮮豔臉孔及花朵，綻放著滿滿的生命力。

形象廣告由攝影大師Steven Meisel操刀，大明星們紛紛於臉部、手臂彩繪著與包包搭配的圖案，周冬雨在廣告中拿的OneTheGo南瓜包，正是3月初她飛往巴黎時裝周，搭機時所提的款式，再加上一只小型Speedy，顯得俏皮；大賈斯汀拿的包包印有藍色系的南瓜，讓男士們的裝扮更有趣；蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）示範人臉圖案的Capucines包以及聯名系列香水、鄭好娟（鄭秀妍）則以土耳其藍色的圓點Speey包示人，包包上掛著南瓜吊牌非常討喜。

▲DIOR Book Tote中型提包10,500元（左）、直式迷你托特包73,000元（右）。



▲DIOR Lady D-Lite中型提包150,000元（左）、小牛皮馬鞍包125,000元。

2023春夏，DIOR推出了膠囊系列Dior Plan de Paris，靈感來自品牌1950年代的一條絲巾。該條絲巾運用了18世紀的巴黎地圖（Turgot Map），並加上地鐵站的標示，透過藝術手法、立體效果，凸顯巴黎的歷史與建築，也代表了DIOR與巴黎的連結，Dior先生當年在巴黎發跡，開啟了時裝的新世界，這座城市彷彿是他的，也是品牌的幸運星。

▲DIOR的巴黎地圖絲巾有多種款式，方形絲巾20,000元、長條絲巾8,200元。



▲DIOR遮陽帽32,500元、厚底運動鞋33,000元。

DIOR現任女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在歷史檔案中覓得這條絲巾，加以延伸演繹，打造出服裝與多款配件，包括Saddle馬鞍包、Lady Dior等經典設計都換上「地圖」新裝，從推出就大受歡迎至今的Book Tote托特包當然也有地圖版本，如果想要與地圖的故事更貼近，絕不能錯過絲巾，除了正方形，還有菱形、長條形，用途廣泛又適合收藏。

▲LOEWE花卉圖案的Puzzle包春意盎然，88,000元。

▲LOEWE花卉T恤17,000元、花卉高跟鞋帶著可愛感。





▲LOEWE火鶴T恤相當搶眼17,000元、Goya包以黑色為底加上繽紛小花朵。

LOEWE的春夏，以繁花為題，在秀場上掀起一波火鶴熱潮之外，更融入了歐洲銀蓮花、鬱金香、瑪格麗特等，白底繡球花圖案的Puzzle包春意盎然，鞋、T恤亦有相同設計，Goya用黑底與小花朵突顯個性，此外，更LOEWE首度推出以酒椰葉編織的托特包，醒目的Logo與多種顏色，短提把與可拆式的背帶讓使用與搭配都更靈活，想必很快就能攻占女孩的心。

▲LOEWE Raffia編織托特包，有多種顏色。