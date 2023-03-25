fb ig video ETtoday search mobile

林智妍髮型超多變，任何瀏海都駕馭　宋慧喬經典八字瀏海最美

>

文／美人圈

Netflix《黑暗榮耀2》熱度破表，其中以假面甜心公主「朴涎鎮」收穫超高話題的林智妍其實髮型相當多變，先前出演《紙房子：韓國篇》剪的眉上瀏海、公司簡歷照的空氣瀏海等與現在的甜美長捲髮都有很大的差異，除了林智妍之外，今天一起看看宋慧喬、BLACKPINK Jennie以及高允貞有無瀏海對比，這位氛圍都不一樣了！

明星瀏海對比

林智妍

林智妍在《黑暗榮耀》中飾演壞到不行的朴涎鎮，劇中各種行徑都讓人看了拳頭都硬了。為了詮釋千金扮相，劇中多半都是這種甜美的長捲髮，瀏海則以旁分為主，對臉型線條有非常高的修飾效果，也很適合林智妍的臉型。

《黑暗榮耀》林智妍齊瀏海差超多！2023明星瀏海對比，宋慧喬、高允貞沒劉海更美

▲林智妍。（圖／IG@limjjy2，下同）

下戲後林智妍卻是以美貌加上超美的造型引發話題，先前曝光的公司簡歷照中可以看到她換上清純感的空氣瀏海，整個人彷彿套上溫柔濾鏡一樣變了個人。

《黑暗榮耀》林智妍齊瀏海差超多！2023明星瀏海對比，宋慧喬、高允貞沒劉海更美

另外先前在《紙房子：韓國篇》中飾演「首爾」，林智妍也剪了眉上瀏海，顯得俏皮又魅惑，野性感十足。

《黑暗榮耀》林智妍齊瀏海差超多！2023明星瀏海對比，宋慧喬、高允貞沒劉海更美

不過林智妍的臉型其實算是中庭比較長的臉型，瀏海太短的話容易讓臉下半部看起來更長，凸顯臉型缺點，像是旁分八字瀏海或空氣瀏海這種稍微長一點、空氣感十足的瀏海款式更具修飾效果，可以很好的平衡臉部比例。

《黑暗榮耀》林智妍齊瀏海差超多！2023明星瀏海對比，宋慧喬、高允貞沒劉海更美

宋慧喬

宋慧喬先前幾乎都是八字瀏海的造型，先前在畫報中換上齊瀏海，顯得相當減齡！這款瀏海有點像是漫畫瀏海＋空氣瀏海的感覺，長度齊眉，髮量沒有漫畫瀏海那麼厚重，搭配兩側的線條非常修飾臉型，對於顴骨及下顎角都有修飾效果。

《黑暗榮耀》林智妍齊瀏海差超多！2023明星瀏海對比，宋慧喬、高允貞沒劉海更美

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122，下同）

不過說到宋慧喬最經典的瀏海，那還是八字瀏海最適合她！這款瀏海長度約到顴骨，微微外翻的線條是修飾感關鍵，可以修飾顴骨、弱化稜角感，讓臉型更加柔和。

《黑暗榮耀》林智妍齊瀏海差超多！2023明星瀏海對比，宋慧喬、高允貞沒劉海更美

BLACKPINK Jennie

BLACKPINK的Jennie先前拍攝Calvin Klein畫報時驚喜換上這款眉上瀏海，搭配有點參差不齊的線條完全凸顯Jennie那種俏皮、鬼靈精的魅力。

《黑暗榮耀》林智妍齊瀏海差超多！2023明星瀏海對比，宋慧喬、高允貞沒劉海更美

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane，下同）

Jennie的臉型偏圓，像這種眉上瀏海，或是常見的中分旁分瀏海都可以很好的將視覺中心下移，起到拉長臉型的效果。

《黑暗榮耀》林智妍齊瀏海差超多！2023明星瀏海對比，宋慧喬、高允貞沒劉海更美

高允貞

擁有空靈美貌的高允貞因主演韓劇《還魂：光與影》受到關注，先前也換上空氣感的氧氣瀏海，搭配兩側的線條非常顯瘦，即使綁馬尾也不用擔心髮際線空洞，非常推薦給瀏海新手。

《黑暗榮耀》林智妍齊瀏海差超多！2023明星瀏海對比，宋慧喬、高允貞沒劉海更美

▲高允貞。（圖／IG@goyounjung，下同）

高允貞的臉型其實是標準的鵝蛋臉，不太挑髮型，招牌的中分瀏海可以完整凸顯她的美貌，並且有拉長臉型的效果，可以讓臉型在視覺上看起來更加纖瘦。

《黑暗榮耀》林智妍齊瀏海差超多！2023明星瀏海對比，宋慧喬、高允貞沒劉海更美

延伸閱讀

《黑暗榮耀》林智妍髮型解析！中庭長髮型推薦，瀏海、捲度位置是重點，更減齡顯嫩

2023最紅瀏海趨勢：鬚鬚斜瀏海！適合臉型分析&瘦臉重點，平衡臉型比例又減齡顯嫩

髮型師不同臉型X捲髮推薦！蓬鬆捲、層次燙根本高顴骨救星，這款燙髮短圓臉激推

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

美人圈, 髮型, 瀏海, 林智妍, 宋慧喬, 高允貞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BLACKPINK新身分是空姐！

BLACKPINK新身分是空姐！

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

楊祐寧穿FERRAGAMO和陳庭妮尬性感

百貨母親節2023年檔期總覽　看這篇就夠

百貨母親節2023年檔期總覽　看這篇就夠

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

Roger Vivier蝴蝶結逗號鞋夢幻破表

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

大谷翔平私下愛用的保養品曝光

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

48歲楊采妮戴億元TIFFANY珠寶更凍齡

Akira台味十足　穿窗花西裝挺時裝周

Akira台味十足　穿窗花西裝挺時裝周

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

ET Fashion

推薦閱讀

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖

營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖

有緣無份，相愛走不遠的星座配對！TOP 1外在包袱太重、個性猜忌超疲憊 Jo Malone粉色櫻花香水詢問度高、BONTANIST純癒香好撩人 你對自己內心了解多少？　超神準彩虹數字秒測出真實性格 皮膚科醫師教「3種正確濕敷法」　能密集補水、對閉口也有用 BLACKPINK新身分是空姐！全員換上超帥套裝　全黑俐落造型惹人愛 星巴克X史努比又來了！繽紛撞色水瓶Ｑ爆　這次不能再錯過 台中Lalaport北館4月下旬試營運　全台首家牛角Buffet、80家日系品牌曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面