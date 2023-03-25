林智妍髮型超多變，任何瀏海都駕馭　宋慧喬經典八字瀏海最美

文／美人圈

Netflix《黑暗榮耀2》熱度破表，其中以假面甜心公主「朴涎鎮」收穫超高話題的林智妍其實髮型相當多變，先前出演《紙房子：韓國篇》剪的眉上瀏海、公司簡歷照的空氣瀏海等與現在的甜美長捲髮都有很大的差異，除了林智妍之外，今天一起看看宋慧喬、BLACKPINK Jennie以及高允貞有無瀏海對比，這位氛圍都不一樣了！

明星瀏海對比

林智妍

林智妍在《黑暗榮耀》中飾演壞到不行的朴涎鎮，劇中各種行徑都讓人看了拳頭都硬了。為了詮釋千金扮相，劇中多半都是這種甜美的長捲髮，瀏海則以旁分為主，對臉型線條有非常高的修飾效果，也很適合林智妍的臉型。

▲林智妍。（圖／IG@limjjy2，下同）



下戲後林智妍卻是以美貌加上超美的造型引發話題，先前曝光的公司簡歷照中可以看到她換上清純感的空氣瀏海，整個人彷彿套上溫柔濾鏡一樣變了個人。

另外先前在《紙房子：韓國篇》中飾演「首爾」，林智妍也剪了眉上瀏海，顯得俏皮又魅惑，野性感十足。

不過林智妍的臉型其實算是中庭比較長的臉型，瀏海太短的話容易讓臉下半部看起來更長，凸顯臉型缺點，像是旁分八字瀏海或空氣瀏海這種稍微長一點、空氣感十足的瀏海款式更具修飾效果，可以很好的平衡臉部比例。

宋慧喬

宋慧喬先前幾乎都是八字瀏海的造型，先前在畫報中換上齊瀏海，顯得相當減齡！這款瀏海有點像是漫畫瀏海＋空氣瀏海的感覺，長度齊眉，髮量沒有漫畫瀏海那麼厚重，搭配兩側的線條非常修飾臉型，對於顴骨及下顎角都有修飾效果。

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122，下同）

不過說到宋慧喬最經典的瀏海，那還是八字瀏海最適合她！這款瀏海長度約到顴骨，微微外翻的線條是修飾感關鍵，可以修飾顴骨、弱化稜角感，讓臉型更加柔和。

BLACKPINK Jennie

BLACKPINK的Jennie先前拍攝Calvin Klein畫報時驚喜換上這款眉上瀏海，搭配有點參差不齊的線條完全凸顯Jennie那種俏皮、鬼靈精的魅力。

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane，下同）



Jennie的臉型偏圓，像這種眉上瀏海，或是常見的中分旁分瀏海都可以很好的將視覺中心下移，起到拉長臉型的效果。

高允貞

擁有空靈美貌的高允貞因主演韓劇《還魂：光與影》受到關注，先前也換上空氣感的氧氣瀏海，搭配兩側的線條非常顯瘦，即使綁馬尾也不用擔心髮際線空洞，非常推薦給瀏海新手。

▲高允貞。（圖／IG@goyounjung，下同）



高允貞的臉型其實是標準的鵝蛋臉，不太挑髮型，招牌的中分瀏海可以完整凸顯她的美貌，並且有拉長臉型的效果，可以讓臉型在視覺上看起來更加纖瘦。

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