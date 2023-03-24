4雙聯名球鞋超吸睛！Tiffany藍勾AF1最火、Adidas直接放上Kitty大頭

文／美人圈

近年來，聯名球鞋已經成為運動界的一股風潮。不同品牌、不同領域的合作，帶來了許多令人驚艷的球鞋設計。2023年也有眾多運動品牌紛紛推出吸睛的聯名鞋款，讓我們一起來看看今年最熱門的話題聯名球鞋吧！

NIKEｘTIFFANY & CO.

Tiffany & Co.與NIKE雙方合作推出的NIKE x Tiffany & Co. 聯名球鞋已於3月7日發售。這款聯名球鞋的推出旨在慶祝Air Force 1誕生40周年，同時也是兩大品牌攜手後的首款合作結晶。

▲NIKEｘTIFFANY & CO.球鞋。（圖／NIKE，下同）

NIKE x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋款採用頂級的黑色麂皮製作，標誌性的Swoosh使用了Tiffany藍，鞋跟部位還帶有聯名品牌的純銀細節裝飾。男女尺寸通通有，零售價NT$12,600元。

New BalanceｘMiu Miu

Miu Miu持續與New Balance合作，於2023年春夏推出三款全新標誌性574運動鞋，採用流蘇飾邊藍色色調丹寧布、大理石紋干邑色丹寧布，與白色仿舊納帕皮革，秉承了New Balance的傳統，不僅借鑒了深受喜愛的80年代輪廓，更完美融合Miu Miu年輕、時髦、大膽的風格。

▲New BalanceｘMiu Miu聯名系列鞋款，售價NT$24,500。（圖／Miu Miu，下同）

New BalanceｘMiu Miu鞋款皆於義大利製作完成，透過解構主義的手法，為NB 574注入毛邊設計，同時將Miu Miu品牌標誌放置於鞋舌處，整體時髦又吸睛。

New Balance x Miu Miu聯名系列鞋款已於2023年2月底起於全球專門店同步販售。

PUMAｘSPONGEPOP

是誰住在深海的大鳳梨裡？PUMA今年首度攜手海綿寶寶，合作推出PUMAｘSPONGEBOB春夏聯名鞋款，以夏日加州海灘為主題，將卡通中的靈魂人物海綿寶寶及派大星加入整體圖樣設計，大人、小孩尺寸通通有，海綿寶寶粉絲們必需入手！

▲PUMA與海綿寶寶聯名鞋款。（圖／PUMA，下同）

PUMA「海綿寶寶聯名鞋款」以高人氣Future Rider、Rider FV及Slipstream等復刻鞋款為原型翻玩打造，以經典黃色為主色揮灑鞋身，幽默環扣上各個卡通人物鞋吊牌，有別於大人版鞋款以鞋帶綁繫方式，貼心提供孩童鞋款改以魔鬼氈來黏貼固定，最亮眼的親子鞋款就挑這一雙！

另一雙「派大星款」以橘粉色為主色，鞋舌部分則以派大星海灘褲的黃綠色做撞色設計，另外還有漁夫帽、側背小包及後背包等多款可愛逗趣配件。

PUMAｘSPONGEPOP於3月17日全球同步開賣，除了在指定門市專櫃外，海綿寶寶的粉絲們也可直接在PUMA台灣官方購物網選購唷。

Adidas Originalsｘ Hello Kitty

adidas Originals再度與Hello Kitty推出聯名款球鞋！不僅鞋頭上直接放上了Kitty大頭，就連鞋墊都有滿版Hello Kitty印花，在官網開賣後隨即造成搶購熱潮，凱蒂貓的粉絲們一定要收藏！

▲Adidas OriginalsｘHello Kitty聯名球鞋。（圖／Adidas Originals，下同）

這款聯名球鞋結合Stan Smith和Hello Kitty兩大經典，以深受喜愛的角色Hello Kitty標誌取代了舊有的Stan Smith標誌，除了鞋頭的Hello Kitty大頭裝飾，鞋底也飾有滿版印花，後跟更採用絨毛材質搭配粉色刺繡LOGO，每個細節都少女心滿滿。

Adidas Originalsｘ Hello Kitty聯名球鞋目前已於台灣adidas官網開賣，每雙售價為NT$3,890，尺寸所剩不多，心動的少女們可以趕緊入手啦！

Dr. MartensｘBT21

不讓球鞋專美於前！2023年Dr. Martens也宣布與BT21合作推出聯名靴款，限量版系列包含BT21角色KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA和COOKY，與Dr. Martens的經典鞋履1460八孔馬汀靴、1461三孔馬汀鞋、2976切爾西靴展開首次跨界合作。

▲Dr. Martens與BT21聯名推出靴款。（圖／ Dr. Martens，下同）

▲ 1460 BT21 PURPLE & BLACK，NT$8,800。

▲後背包，NT$8,280；2976 BT21 PURPLE & BLACK，NT$8,800。

▲1461 BT21 PURPLE & BLACK，NT$7,880。



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