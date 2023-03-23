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温貞菱有了新身分愛跑步獨處　踩著「清晨的大海」像遇知音

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記者鮑璿安／台北報導

ASICS亞瑟士宣布温貞菱為全新品牌形象大使，今（23日）迎來春夏女性運動商品，她親自演繹NAGINO系列運動裝備，大方稱讚跑鞋性能與「清晨海邊」的靈感發想都與自己不謀而合，温貞菱透露自己愛獨處，不僅喜歡一個人跑步，因演戲需要偶爾也會到海邊放空，淨化自己的情緒。

▲▼ 温貞菱 、亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲温貞菱成為亞瑟士全新品牌形象大使 。（圖／品牌提供）

温貞菱私下喜愛運動，三天不跑步就難受，就算拍戲繁忙也一直維持跑步習慣，甚至情況允許的話，還會從家裡直接跑到工作現場，她說：「運動是我生活重要的一環，升級裝備後讓自己更進步。」詮釋起NAGINO系列運動新裝，高腰褲搭配平織運動外套，就如同遇到知音一般，她強調無論是理念與性能都和自己不謀而合，「因為我的足弓比較高，試穿後發現今天的鞋款是最適合我的，緩衝、反彈力很強，運動表現自然就好。」

▲▼ 温貞菱 、亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲温貞菱演繹NAGINO系列運動裝備 。（圖／品牌提供）

温貞菱還表示，運動讓她能夠放鬆身體狀態面對事情，有獨處空間和自己對話，也是愛自己的方式，因此她偏好一個人跑步，未來會先從半程馬拉松下手，成績理想再去挑戰全馬。全新女性運動NAGINO系列靈感來自清晨的大海，此系列包含跑步和訓練全身裝備、排球、羽球和網球鞋，以及ASICS SportStyle休閒鞋款。

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲游宇潼 Eileen 穿上 NB ESSENTIALS 運動套裝，搭配鞋款ML725AC（下）。（圖／品牌提供）

同時，New Balance復古機能鞋履 725推出無性別色調ML725AC 「碳言黑」、 ML725AB 「奶杏咖」與 ML725AA 「太空灰」 3 款新色，鞋款圓弧的外型輪廓，加上麂皮與網眼結合的異材質拼接鞋面，搭載 C-CAP® 中底與 N-durance 高密度大底，呈現十足機能感。由最美星二代游宇潼以暗黑NB ESSENTIALS 運動套裝，長襪與運動鞋加持出一雙美腿。

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關鍵字：

ASICS, 温貞菱, 運動, 跑步

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