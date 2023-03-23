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巴黎花卉搬進店！Roger Vivier春夏蝴蝶結逗號鞋、水鑽手拿包好夢幻

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▲Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier 巴黎展區呈現巨型方扣鞋 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

法國鞋履品牌Roger Vivier 2023春夏系列登場，品牌將巴黎繁盛花卉裝置搬進了台北Bellavita旗艦店，鞋款呈現於其中宛如華麗綻放般，以下細數本季重點款式，包含裝飾蝴蝶結的Virgule系列逗號鞋、輕盈的PVC撞色質感，上腳絕對是最華麗的享受。

▲Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Virgule系列蝴蝶結靈感來自Roger Vivier過去製作帽子的元素 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier I Love Vivier 螢光綠漆皮高跟涼鞋 。（圖／品牌提供）

以逗號鞋跟打響名號的Virgule系列，本季換上PVC拼接網紗織物輕盈材質，當中的重點款式是點綴上粉紅色綢緞蝴蝶結的逗號鞋，靈感來自Roger Vivier過去製作帽子的元素，顛覆扣飾的剛硬感，成為柔軟又可愛的新設計。PVC鞋款的進化還包含I Love Vivier系列，銀色PVC網面高跟鞋及螢光綠漆皮，上腳就點亮全身。為春夏而生的草編Espadrille系列，注入樂福鞋、頭造型的芭比鞋等款式，天然的草編材質與超大號水晶扣產生有趣碰撞，消暑又別緻，同時延伸到Basket Mini包款以及Broche Vivier 帽款上，豐富整體搭配。

▲Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲草編Espadrille系列 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Bella Vivier 奶油白漆亮皮飾扣涼鞋 。（圖／品牌提供）

若是偏好經典不過時的方扣設計，Belle Vivier系列換上了活潑撞色以及丹寧材質，配上方形鞋頭、皮革覆蓋的skyscaper 鞋跟，仍是優雅選擇。有了華麗鞋款加持，讓晚宴包也成為品牌亮點，這次迎來70s華麗迪斯可風格的Viv Choc Bag系列，繡以鮮豔螢光黃圍繞帶有316顆水鑽的飾扣，繁複對比成為焦點。

▲Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲70s華麗迪斯可風格的Viv Choc Bag系列 。（圖／品牌提供）

義大利鞋履品牌Gianvito Rossi經常成為名人愛用款式，2023春夏系列中，由Gianvito Rossi先生親自操刀設計的Jaipur系列，仍是看點之一，鞋面上碩大的寶石以祖母綠切割方式達到閃耀效果，點綴於露跟鞋。祖母綠切割寶石也縮小呈現在春夏Crystal Fever、Ribbon Candy高跟涼鞋，迷人色彩交織透視Plexi材質，成為日常和正式場合首選。

▲▼Gianvito Rossi 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Jaipur Mule穆勒鞋，鞋面上碩大的寶石以祖母綠切割方式達到閃耀。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Gianvito Rossi 。（圖／品牌提供）

▲Crystal Fever高跟涼鞋。（圖／品牌提供）

▲Gianvito Rossi 。（圖／品牌提供）

▲Ribbon Candy高跟涼鞋。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Roger Vivier, 春夏, 鞋履, 高跟鞋

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