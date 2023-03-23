fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝「自律神經失調10警訊」，呼籲「4多吃+4少碰」

>

▲▼自律神經失調4多吃4少碰原則。（圖／Unsplash）

▲每天喝足水分，有助於身體機能運作。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，不少人都有自律神經失調的毛病，營養師高敏敏提醒身體有10個警訊要注意，另外搭配飲食4多吃+4少碰原則，能幫助你減緩不適。

營養高敏敏提及，不少人都有遇過身體好像怪怪的，但去醫院檢查卻也沒什麼事，最後發現放個假，身體好像就舒服些的情況，其實上述問題可能和自律神經失調有關，以下列出10個警訊，檢視一下看看你是否有以下症狀。

1.胃食道逆流：胃脹、胃痛、火燒心

2.睡眠品質下降：失眠、半夜驚醒、太早醒

3.姿態性低血壓：蹲下再站起來時會頭暈目眩

4.喉嚨有異物感：壓迫感之外也不能吞口水

5.心悸、胸悶：胸口好像被堵住喘不過氣

6.某部位大量出汗：例如手腳出汗或頭部流汗

7.頭痛：不明原因導致緊縮性頭痛

8.腹瀉、便秘：肚子痛或是腸躁症

9.易焦慮、恐慌、緊張：作息不正常或壓力太大都會導致自律神經失調

10.眼乾、耳鳴：平常自律神經會控制眼睛及淚腺，另外幫助耳內血管正常收縮，但當自律神經失調時則無法正常作用

那麼要如何避免自律神經失調呢？營養師建議「4多吃+4少碰」原則如下：

#4多吃

▲▼自律神經失調4多吃4少碰原則。（圖／Unsplash）

1.維生素B群

維持神經系統正常運作，避免憂鬱、焦慮，建議均衡攝取原型食物，像是全穀類、肉類、深色蔬菜都很不錯。

2.鈣質

鈣質能協助放鬆肌肉、舒緩壓力，建議補充牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等。

▲▼自律神經失調4多吃4少碰原則。（圖／Unsplash）

3.維生素E

缺乏易造成荷爾蒙失衡，易引發自律神經失調，像是補充蛋黃、植物油、深綠色蔬菜、鮭魚等。

4.喝夠水

人體血液中有70％是水分組成，而身體會不斷排出水分，所以足夠的水分能幫助生理功能正常運作。

#4少碰

1.酒精

使水分流失、睡不好，且會抑制副交感神經活動，喝酒會讓身體發炎，導致免疫力下降。

▲▼自律神經失調4多吃4少碰原則。（圖／Unsplash）

2.精製糖

血糖起伏大會降低自律神經的穩定性。

3.咖啡因

過量的咖啡因會刺激交感神經，再加上咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張，建議咖啡因的每日攝取量在300毫克以下，才不會對健康造成影響。

▲▼自律神經失調4多吃4少碰原則。（圖／Unsplash）

4.高鈉食物

鈉是人體必需，但過多可能造成交感神經活性提高，自律神經易調節困難。除了飲食以外，良好的睡眠習慣也很重要。

▲▼自律神經失調4多吃4少碰原則。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

自律神經, 自律神經失調, 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

一目了然的LOEWE新包又軟又好裝

一目了然的LOEWE新包又軟又好裝

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

孫芸芸女兒大方分享底妝神器讓肌膚發光

Akira台味十足　穿窗花西裝挺時裝周

Akira台味十足　穿窗花西裝挺時裝周

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

159萬元的BOUCHERON髮飾氣勢超強大

44歲林嘉欣戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

44歲林嘉欣戴百克拉藍寶項鍊吹口哨

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

這只G-SHOCK像膠囊玩具有12種變化

泰勒絲穿台牌禮服開巡迴演唱會

泰勒絲穿台牌禮服開巡迴演唱會

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

「有易怒體質」星座Top 3！　別隨便惹第一名，變臉超快不怕得罪人

「有易怒體質」星座Top 3！　別隨便惹第一名，變臉超快不怕得罪人

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

有異性沒人性？「偷東西」心理測驗，秒測愛情會讓你失去什麼 少吃也瘦不了？營養師曝「6大錯誤飲食觀念」：斷食法不是萬能 舒淇撞衫「小22歲」TWICE多賢沒在怕！　純白挖腰禮服更仙氣、高雅 國民姐夫Akira台味十足「窗花西裝」挺時裝周　南鯤鯓代天府變伸展台 這麼高冷又帥氣的IU看過嗎？　新西裝造型帥起來沒男人的事！ 周揚青亮絕版勞力士鑽錶　另一手卡地亞手環貴氣逼人 朴信惠獻舞了！原來女神這麼會跳？　夏季新造型率性、甜美並存

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面