營養師曝「自律神經失調10警訊」，呼籲「4多吃+4少碰」

▲每天喝足水分，有助於身體機能運作。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，不少人都有自律神經失調的毛病，營養師高敏敏提醒身體有10個警訊要注意，另外搭配飲食4多吃+4少碰原則，能幫助你減緩不適。

營養高敏敏提及，不少人都有遇過身體好像怪怪的，但去醫院檢查卻也沒什麼事，最後發現放個假，身體好像就舒服些的情況，其實上述問題可能和自律神經失調有關，以下列出10個警訊，檢視一下看看你是否有以下症狀。

1.胃食道逆流：胃脹、胃痛、火燒心



2.睡眠品質下降：失眠、半夜驚醒、太早醒



3.姿態性低血壓：蹲下再站起來時會頭暈目眩



4.喉嚨有異物感：壓迫感之外也不能吞口水



5.心悸、胸悶：胸口好像被堵住喘不過氣



6.某部位大量出汗：例如手腳出汗或頭部流汗



7.頭痛：不明原因導致緊縮性頭痛



8.腹瀉、便秘：肚子痛或是腸躁症



9.易焦慮、恐慌、緊張：作息不正常或壓力太大都會導致自律神經失調



10.眼乾、耳鳴：平常自律神經會控制眼睛及淚腺，另外幫助耳內血管正常收縮，但當自律神經失調時則無法正常作用

那麼要如何避免自律神經失調呢？營養師建議「4多吃+4少碰」原則如下：

#4多吃

1.維生素B群

維持神經系統正常運作，避免憂鬱、焦慮，建議均衡攝取原型食物，像是全穀類、肉類、深色蔬菜都很不錯。

2.鈣質

鈣質能協助放鬆肌肉、舒緩壓力，建議補充牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等。

3.維生素E

缺乏易造成荷爾蒙失衡，易引發自律神經失調，像是補充蛋黃、植物油、深綠色蔬菜、鮭魚等。

4.喝夠水

人體血液中有70％是水分組成，而身體會不斷排出水分，所以足夠的水分能幫助生理功能正常運作。

#4少碰

1.酒精

使水分流失、睡不好，且會抑制副交感神經活動，喝酒會讓身體發炎，導致免疫力下降。

2.精製糖

血糖起伏大會降低自律神經的穩定性。

3.咖啡因

過量的咖啡因會刺激交感神經，再加上咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張，建議咖啡因的每日攝取量在300毫克以下，才不會對健康造成影響。

4.高鈉食物

鈉是人體必需，但過多可能造成交感神經活性提高，自律神經易調節困難。除了飲食以外，良好的睡眠習慣也很重要。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）