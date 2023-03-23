關穎大露香肩、事業線配Tiffany鑽鍊　辣媽完美曲線太吸睛

▲關穎穿設計師林薇打造的粉紅禮服搭配Tiffany & Co. Schlumberger流蘇項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co. 2023高級珠寶展首度登陸高雄，特別為名流貴客規劃晚宴，由名主廚江振誠親自操刀，以春季花園為題設計菜單，並邀歌手A-Lin獻唱，品牌好友楊采妮、關穎皆參加此視覺、味覺與聽覺都享受的盛宴，關穎一襲設計師林薇打造的粉紅蝴蝶結禮服尤其吸睛，她大露香肩與事業線，展現辣媽的完美曲線。

▲楊采妮身著一襲紫色華服亮相，佩戴Tiffany & Co. Schlumberger藤蔓造型項鍊現身晚宴。

身為3寶媽的關穎不僅粉紅禮服亮眼，她同時搭配Tiffany & Co. Schlumberger流蘇項鍊、紅色尖晶石蜜蜂造型戒指與18K金手鐲，顯得甜美浪漫；育有6歲雙胞胎兒子的楊采妮，則穿紫色開岔露腿禮服，戴上Tiffany & Co. Schlumberger藤蔓造型項鍊與鑽戒，盡顯優雅的巨星風采，兩位都是保養得宜的漂亮媽咪。

▲擔任Tiffany晚宴表演嘉賓的A-Lin，穿亮黃色露肚裝搭配石上鳥胸針。





▲為Tiffany高雄晚宴操刀設計菜單的名廚江振誠，也選擇別上石上鳥胸針。

盛大珠寶展總不乏巨星站台，寶格麗（BVLGARI）月初舉辦的伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕錶盛展，則由大中華區品牌代言人蔡依林示範焦點之作，她換穿2套兩截式禮服搭配寶格麗頂級彩色寶石項鍊，她顯然對整體造型很滿意，吐金句說：「女人之於寶石與花朵，呵護、溫柔、關愛，明白了。」

▲寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林日前出席寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨腕錶盛展。（圖／寶格麗提供）

