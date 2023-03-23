愛吃這種巧克力代表你是優質戀人！懂得對方需求也會給自由空間超佛

文／C編 圖／pexels

你在愛情裡面屬於怎麼樣的人呢？以下這個測驗可以分析出你的戀愛個性以及與伴侶的關係，快來測一下吧！

Q：你喜歡吃什麼口味的巧克力呢？

A.原味巧克力

B.薄荷巧克力

C.焦糖巧克力

D.酒心巧克力

A.原味巧克力：安心型依戀

在愛情裡面你是個很棒又讓人有安心感的戀人，你對於另外一半的感情會積極回應，而且不會過多的干預對方的生活方式或是興趣愛好，是非常有魅力的存在，擁有你可以說是另一半最幸福的事情，只要跟你相遇就會覺得很滿足。

B.薄荷巧克力：迴避型依戀

你在感情裡面擁有較高的自尊心，因為內心比較脆弱，會很小心翼翼怕受到傷害，有點像是一隻小刺蝟，你覺得愛情是一場輸贏的較量，不擅自把真心付出，就不會受到傷害，同時也比較能掌握主導權，不會受到另一半牽制。

C.焦糖巧克力：焦慮型依戀

焦慮型依戀的狀態大多都是痛苦的，因為你總是期待伴侶可以按照自己的想法生活或是相處，所以往往會忽略對方真實的需求，而且不只是單方面，常常這段關係相處久了就會感到窒息、無法呼吸，對彼此來說太過束縛，多點空間會更好。

D.酒心巧克力：矛盾型依戀

就像是酒心巧克力給人的口感一樣，上一秒還在香濃甜蜜的戀情之中，下一秒酒液滲出的瞬間就會伴隨辛辣的味覺體驗，可以說是超反差，因為你缺乏安全感跟信任度，行為模式也會展現出極為不穩定的狀態，導致變化很大。